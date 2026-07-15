Kıraç arazide yetişiyor, milyarlar kazandırıyor: Kilosu 45 TL’den gidiyor

Tuncer, “Batman’da yaklaşık 1 milyon dekar alanda tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Bu tarımsal üretimimizin yaklaşık yüzde 15'inde biz kıraç arazilerde mercimek üretiyoruz. Mercimek üretiminde Batman üçüncü sıradadır. Mercimek hasadımız haziran ayının ikinci yarısından itibaren başladı. Bu sene çok yoğun ve güzel bir yağış sezonu geçirdik. Diğer birçok tarımsal üretimde olduğu gibi mercimekte de verim bolluğu bekliyoruz. Yüksek verim ve rekolte bekliyoruz. Bu yönüyle dekara yaklaşık 150 kilogram gibi bir verim bekliyoruz. Batman'da da biz bu haliyle yaklaşık 25 bin ton mercimek üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Geçen seneye göre bu yıl yaklaşık yüzde 50 rekolte ve verim artışı söz konusu. Bu da çiftçimiz açısından fevkalade memnun edici bir durum. Mercimek üretimi, bakanlığımızın 2024 yılından beri uygulamakta olduğu tarımsal üretim planlamasının ana ürünlerinden bir tanesi. Bu yönüyle biz mercimeği hububat üretiminde, kıraç arazilerde bir münavebe bitkisi olarak değerlendiriyoruz” dedi.