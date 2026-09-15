Yeniçağ Gazetesi
15 Eylül 2026 Salı
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti

Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti

İstanbul Göktürk'te kirası 25 bin liradan 40 bin liraya çıkarılan spor eğitmeni Selma Y., zamma itiraz edince kick boks hocası Gökhan Ş. tarafından darbedildiğini söyledi. Olay sonrası gözaltına alınan Gökhan Ş., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti - Resim: 1

Olay, 1 Eylül Salı günü saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir spor salonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre spor eğitmeni Selma Y. (33), salonun kiracısı kick boks hocası Gökhan Ş.'den (50) bir bölüm kiralayarak burada çalışmaya başladı. İddiaya göre yaklaşık 6 ay sonra Gökhan Ş., Selma Y.'nin ödediği kirayı artırmak istedi.

Kira artışı nedeniyle ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Selma Y., Gökhan Ş.'nin kendisini darbettiğini belirterek polise başvurdu. Yaşananların bir bölümü cep telefonu kamerasına da yansıdı.

1 11
Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti - Resim: 2

“KİRANI 40 BİN LİRA YAPTIM”

Selma Y., ifadesinde iş yerini Gökhan Ş.'den kiraladığını ve olay günü kendisine kirasının 40 bin liraya çıkarıldığının söylendiğini belirtti.

Henüz kiralamanın üzerinden 6 ay geçtiğini söyleyen Selma Y., artışın nedenini sorduğunu ifade ederek Gökhan Ş.'nin kendisine, “Canım böyle istedi, beğenmiyorsan git” dediğini öne sürdü.

2 11
Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti - Resim: 3

Selma Y., öğrencilerinin derslerinin devam ettiğini ve kısa sürede başka bir yere geçemeyeceğini belirterek yeni bir yer bulana kadar mevcut kira üzerinden ödeme yapmayı teklif ettiğini söyledi.

3 11
Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti - Resim: 4

“SENİ ÖLDÜRÜRÜM, DEFOL GİT BURADAN”

Selma Y.'nin iddiasına göre tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Ş., 40 bin liralık kirayı ödemesi gerektiğini söyledi ve kendisini tehdit etti.

Yaşadıklarını anlatan Selma Y., şu ifadeleri kullandı:

4 11
Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti - Resim: 5

“Ben bunu ödemeyeceğim, yeni bir yer bakana kadar kirayı 25 bin liradan vermeye devam ederim. Ona yeni yer bulunca çıkarım diye söyledim. ‘Hayır, 40 bin lira vereceksin, seni öldürürüm. Defol git buradan’ dedi.”
Selma Y., yaşananları kayıt altına almak için cep telefonuyla görüntü çekmeye başladığını söyledi.

5 11
Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti - Resim: 6

“TEKME GÖĞSÜME GELDİ”

Spor salonunun içerisinde kamera sistemi bulunmadığını belirten Selma Y., tehdit ve hakaretleri kayıt altına alarak kendisini güvenceye almak istediğini ifade etti.

Gökhan Ş.'nin üzerine yürüdüğünü ileri süren Selma Y., “Bir kere vurdu, sonra ‘kameraya çekiyorum seni’ dediğimde telefonuma karşı bana tekme attı. Tekme göğsüme geldi” dedi.

6 11
Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti - Resim: 7

Selma Y., Gökhan Ş.'nin kendisine tekme, tokat ve yumrukla saldırdığını ve yerde sürüklediğini iddia etti.

7 11
Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti - Resim: 8

KOMŞULAR YARDIMINA KOŞTU

Selma Y., çığlıklarını duyan çevredeki kişilerin spor salonuna gelerek müdahale ettiğini söyledi. Gökhan Ş.'yi kendisinden ayırmak için 4-5 kişinin müdahale ettiğini belirten Selma Y., daha sonra polisi aradığını ifade etti.

8 11
Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti - Resim: 9

Olay nedeniyle yüzünde, gözünde, dirseğinde, bileğinde, dizinde, kalçasında ve göğüs bölgesinde yaralanmalar oluştuğunu belirten Selma Y., darp ve iş göremezlik raporu aldığını söyledi.

9 11
Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti - Resim: 10

DARBETTİĞİNİ KABUL ETTİ, PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şikayet üzerine gözaltına alınan Gökhan Ş. ise ifadesinde spor salonunun kiracısı olduğunu ve Selma Y.'ye alt kiralama yaptığını belirtti.

Gökhan Ş., kendi kirasına eylül ayında zam yapılması nedeniyle Selma Y.'nin kirasını da artırdığını öne sürdü. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını belirten Gökhan Ş.'nin Selma Y.'yi darbettiğini kabul ettiği ve pişman olduğunu söylediği aktarıldı.

Gökhan Ş. hakkında “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından adli işlem yapıldı. Gökhan Ş., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

10 11
Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti - Resim: 11

“GEREĞİNİN YAPILMASINI İSTİYORUM”

Olayın üzerinden yaklaşık 15 gün geçtiğini belirten Selma Y., kendisini darbettiğini söylediği Gökhan Ş. ile zaman zaman karşılaştığını ve bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Yetkililere çağrıda bulunan Selma Y., öfke kontrolü bulunmayan kişilerin spor eğitmeni olarak çalışmasının denetlenmesi gerektiğini savunarak, “Ben bir kick boks eğitmeni tarafından şiddete uğradım. Gereğinin yapılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro