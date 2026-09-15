Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti

Olay, 1 Eylül Salı günü saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir spor salonunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre spor eğitmeni Selma Y. (33), salonun kiracısı kick boks hocası Gökhan Ş.'den (50) bir bölüm kiralayarak burada çalışmaya başladı. İddiaya göre yaklaşık 6 ay sonra Gökhan Ş., Selma Y.'nin ödediği kirayı artırmak istedi.
Kira artışı nedeniyle ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Selma Y., Gökhan Ş.'nin kendisini darbettiğini belirterek polise başvurdu. Yaşananların bir bölümü cep telefonu kamerasına da yansıdı.