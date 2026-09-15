Kira zammına itiraz etti: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti

DARBETTİĞİNİ KABUL ETTİ, PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şikayet üzerine gözaltına alınan Gökhan Ş. ise ifadesinde spor salonunun kiracısı olduğunu ve Selma Y.'ye alt kiralama yaptığını belirtti.

Gökhan Ş., kendi kirasına eylül ayında zam yapılması nedeniyle Selma Y.'nin kirasını da artırdığını öne sürdü. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını belirten Gökhan Ş.'nin Selma Y.'yi darbettiğini kabul ettiği ve pişman olduğunu söylediği aktarıldı.

Gökhan Ş. hakkında “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından adli işlem yapıldı. Gökhan Ş., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.