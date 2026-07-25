Kimsenin yüzüne bakmadığı ürün servete dönüştü: 6 bin kişiye geçim sağlıyor

"TÜRKİYE'NİN DE BİR PATLICAN VADİSİ VAR"

İşletmeci Turgay Karaefe, Yıldıztepe'nin sahip olduğu doğal hava koridorunun kurutmalık ürünler açısından büyük avantaj sağladığını belirtti.

Karaefe, dedesinden babasına, oradan da kendilerine geçen bu üretim geleneğini bugün dördüncü kuşak olarak sürdürdüklerini ifade ederek, Yıldıztepe'nin yalnızca patlıcan değil; fasulye, kapya biber, kabak, bamya, domates ve diğer birçok kurutmalık ürünün üretim merkezi haline geldiğini söyledi.