Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Kimse fatura ödemiyor: 73 yıldır musluklardan sıcak su akıyor

Kimse fatura ödemiyor: 73 yıldır musluklardan sıcak su akıyor

Yer altındaki doğal kaynaklardan elde edilen sıcak su, onlarca yıldır evlerin ısıtılmasında kullanılıyor. İzlanda'da fosil yakıtlara duyulan ihtiyacı azaltan sistem, ısınma maliyetlerini de önemli ölçüde düşürebiliyor. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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Kimse fatura ödemiyor: 73 yıldır musluklardan sıcak su akıyor - Resim: 1

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ısınma giderleri birçok ülkede hane bütçesinin en önemli kalemlerinden biri haline geliyor. Ancak Avrupa'daki bir ülkede yer altından gelen doğal sıcaklık, uzun yıllardır konutların ısıtılmasında kullanılıyor.

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Kimse fatura ödemiyor: 73 yıldır musluklardan sıcak su akıyor - Resim: 2

Jeotermal kaynaklardan elde edilen sıcak su, oluşturulan dağıtım altyapısı sayesinde evlere kadar ulaştırılıyor. Böylece konutların ısıtılmasında petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar yerine yer altındaki doğal ısıdan yararlanılıyor.

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Kimse fatura ödemiyor: 73 yıldır musluklardan sıcak su akıyor - Resim: 3

EVLER YER ALTINDAN GELEN SICAK SUYLA ISINIYOR

Sistemin temelinde jeotermal kaynaklardan çıkarılan sıcak su bulunuyor. Yer altından elde edilen su, boru hatları ve merkezi dağıtım sistemleri aracılığıyla konutlara ulaştırılıyor.

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Kimse fatura ödemiyor: 73 yıldır musluklardan sıcak su akıyor - Resim: 4

Bu sayede evlerin ısınma ihtiyacı karşılanırken fosil yakıtlara duyulan ihtiyaç da azaltılıyor. Ancak sistemin kullanılabilirliği, bölgedeki jeotermal kaynakların özelliklerine ve oluşturulan altyapıya göre değişiklik gösterebiliyor.

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Kimse fatura ödemiyor: 73 yıldır musluklardan sıcak su akıyor - Resim: 5

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Jeotermal ısıtmada yer altında doğal olarak bulunan ısıdan yararlanılıyor. Kaynaklardan çıkarılan sıcak su, uygun altyapıyla merkezi dağıtım sistemine aktarılıyor ve buradan konutların ısıtma sistemlerine ulaştırılıyor.

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Kimse fatura ödemiyor: 73 yıldır musluklardan sıcak su akıyor - Resim: 6

Bazı bölgelerde kaynaktan elde edilen sıcak su doğrudan dağıtılırken bazı sistemlerde ise ısı eşanjörlerinden yararlanılıyor. Uygulanacak yöntem; suyun sıcaklığı, kimyasal özellikleri ve tesisin yapısına göre belirleniyor.

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Kimse fatura ödemiyor: 73 yıldır musluklardan sıcak su akıyor - Resim: 7

ISINMA MALİYETLERİNİ DÜŞÜREBİLİYOR

Jeotermal kaynakların kullanılması, konutların ısıtılması için fosil yakıt satın alma ihtiyacını azaltabiliyor. Özellikle doğal kaynaklara yakın ve geniş dağıtım altyapısına sahip yerleşimlerde sistem ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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Kimse fatura ödemiyor: 73 yıldır musluklardan sıcak su akıyor - Resim: 8

Ancak maliyet avantajı her yerde aynı olmuyor. Altyapının kurulması, işletme giderleri, enerji fiyatları ve kullanılan jeotermal kaynağın özellikleri toplam maliyet üzerinde etkili oluyor.

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Kimse fatura ödemiyor: 73 yıldır musluklardan sıcak su akıyor - Resim: 9

O ÜLKE İZLANDA

Uzun yıllardır bu sistemden yararlanan ülke ise İzlanda. Jeotermal kaynaklar bakımından zengin olan ülkede doğal sıcak su, konutların ve çeşitli yapıların ısıtılmasında yaygın şekilde kullanılıyor.

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Kimse fatura ödemiyor: 73 yıldır musluklardan sıcak su akıyor - Resim: 10

İzlanda'da jeotermal enerjiden yalnızca ısınmada değil, elektrik üretiminde de yararlanılıyor. Doğal kaynaklardan elde edilen ısının uzun süredir değerlendirilmesi, ülkenin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltan uygulamalar arasında yer alıyor.

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