Kimse fatura ödemiyor: 73 yıldır musluklardan sıcak su akıyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ısınma giderleri birçok ülkede hane bütçesinin en önemli kalemlerinden biri haline geliyor. Ancak Avrupa'daki bir ülkede yer altından gelen doğal sıcaklık, uzun yıllardır konutların ısıtılmasında kullanılıyor.