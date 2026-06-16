Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, Elon Musk liderliğinde uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından 2024 yılında resmi tanıtımını gerçekleştirdiği sürücüsüz robotaksisi Cybercab hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
Kimse bu kadarını beklemiyordu: Tesla'nın insansız taksisinin sırrı ifşa oldu
Tesla'nın tam otonom robotaksi modeli Cybercab'in teknik özellikleri, ABD Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) sunulan başvurularla gün yüzüne çıktı. Direksiyonsuz tasarıma sahip olan aracın merak edilen batarya kapasitesi, motor gücü, boş ağırlığı ve menzili bu sayede netlik kazandı.Kaynak: Diğer
Tanıtıldığı dönemde direksiyonsuz fütüristik tasarımı ve tam otonom sürüş yetenekleriyle geniş yankı uyandıran otomobil, aradan geçen iki yıla rağmen teknik verileriyle büyük oranda gizemini koruyordu.
ABD Çevre Koruma Ajansına (EPA) sunulan bir başvuru, Tesla Cybercab'in teknik yapısını ilk kez resmi kanallardan doğruladı. İlgili başvuru evraklarında yer alan verilere göre aracın temel donanım ve performans kriterleri şu şekilde sıralandı:
Motor Gücü: 163 kW (219 beygir gücü)
Pil Kapasitesi: 326 volt, 146 Ah (Yaklaşık 50 kWh)
Menzil: 482 kilometre
Boş Ağırlık: 1412 kilogram
Açıklanan veriler incelendiğinde, temel görevi yalnızca yolcu taşımak olan otonom bir araba için 163 kW'lık (219 beygir) motor gücünün oldukça yüksek olduğu görülüyor. Bu güç seviyesi, Cybercab’in Audi A4 veya Volvo XC60 gibi geleneksel motorlu binek otomobillerden daha yüksek bir performans değerine sahip olduğunu gösteriyor. Elektrikli motorların kolayca yüksek güç üretebilmesi ve Tesla'nın performans odaklı tasarım çizgisi bu durumun temel nedeni olarak öne çıkıyor.
Bunun yanı sıra, 1412 kilogram ağırlığındaki kompakt yapısına entegre edilen 50 kWh kapasiteli bataryanın, araca 482 kilometrelik bir menzil sağlaması da verimlilik parametrelerinin başarılı olduğunu kanıtlıyor. Bu menzil mesafesi, Cybercab’in ticari taksi operasyonlarında gün boyu kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde hizmet verebileceğine işaret ediyor.
EPA belgeleriyle teknik altyapısı aydınlatılan robotaksi modeli için ticari süreçlere yönelik belirsizlikler ise devam ediyor. Sektörde ve kullanıcılar arasında merak uyandıran; aracın tam olarak ne zaman yollara çıkacağı, 30 bin doların altında kalması beklenen satış fiyatının korunup korunmayacağı ve ilk üretim versiyonlarında direksiyon opsiyonuna yer verilip verilmeyeceği gibi sorular, Tesla'dan gelecek yeni açıklamalarla yanıt bulacak.