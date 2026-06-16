Kimse bu kadarını beklemiyordu: Tesla'nın insansız taksisinin sırrı ifşa oldu

Açıklanan veriler incelendiğinde, temel görevi yalnızca yolcu taşımak olan otonom bir araba için 163 kW'lık (219 beygir) motor gücünün oldukça yüksek olduğu görülüyor. Bu güç seviyesi, Cybercab’in Audi A4 veya Volvo XC60 gibi geleneksel motorlu binek otomobillerden daha yüksek bir performans değerine sahip olduğunu gösteriyor. Elektrikli motorların kolayca yüksek güç üretebilmesi ve Tesla'nın performans odaklı tasarım çizgisi bu durumun temel nedeni olarak öne çıkıyor.