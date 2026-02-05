Kimse bilmiyordu ustaların sırrı sızdı: Sadece birkaç damlayla kahvenin köpüğü fincandan taşacak

ÖLÇÜ HER ŞEYDİR

Bol köpüklü bir Türk kahvesi için her fincan başına bir tatlı kaşığı taze çekilmiş Türk kahvesi ve fincan ölçüsünde soğuk içme suyu kullanmak ideal. Su fazla olursa köpük dağılır, az olursa kahve hızla kaynar ve köpük yeterince oluşmaz. Bu yüzden ölçüyü göz kararı değil, kontrollü şekilde ayarlamak büyük önem taşır.