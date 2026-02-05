Kimse bilmiyordu ustaların sırrı sızdı: Sadece birkaç damlayla kahvenin köpüğü fincandan taşacak

Yeniçağ Gazetesi
İyi bir Türk kahvesi, ilk bakışta bol, yoğun ve uzun süre kaybolmayan köpüğüyle kendini belli eder. Kahve sadece iştah kabartmakla kalmaz, kahvenin doğru teknikle hazırlandığını da gösterir. Ustaların sırrı sızdı, bu teknikle kahvenin köpüğü fincandan taşacak.

İşin sırrı, kahve ustalarının yıllardır uyguladığı küçük ama etkili bir detayda gizli. Bu basit yöntem sayesinde kahvenin köpüğü gözle görülür şekilde artıyor. Üstelik kahvenin aromasına zarar vermeden, zahmetsizce uygulanabiliyor.

PÜF NOKTA: BİRKAÇ DAMLA SOĞUK SU

Köpüğü artıran asıl hamle, cezve ocağa konmadan hemen önce yapılan minik bir dokunuş. Kahve, su ve şeker cezvede karıştırıldıktan sonra, ocağa almadan önce içine birkaç damla soğuk su ekleniyor. Oluşan ani ısı farkı, kahvenin yüzeyinde daha yoğun ve kalıcı bir köpük oluşmasını sağlıyor.

ÖLÇÜ HER ŞEYDİR

Bol köpüklü bir Türk kahvesi için her fincan başına bir tatlı kaşığı taze çekilmiş Türk kahvesi ve fincan ölçüsünde soğuk içme suyu kullanmak ideal. Su fazla olursa köpük dağılır, az olursa kahve hızla kaynar ve köpük yeterince oluşmaz. Bu yüzden ölçüyü göz kararı değil, kontrollü şekilde ayarlamak büyük önem taşır.

OCAĞA ALDIKTAN SONRA DOKUNMAYIN

En sık yapılan hatalardan biri de kahve ocağa alındıktan sonra karıştırmaya devam etmektir. Karıştırma işlemi yalnızca pişirmeden önce yapılmalı, cezve ocağa alındıktan sonra kahveye kesinlikle müdahale edilmemelidir.

Bu sayede köpük bozulmaz ve fincana daha bol şekilde dağılır.

Doğru ölçü, soğuk su tekniği ve sabırla hazırlanan Türk kahvesi; hem lezzeti hem de köpüğüyle keyifli bir kahve deneyimi sunar.

