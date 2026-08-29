İtalya’nın Parma kırsalında yer alan ve 18. yüzyıl mimarisini yansıtan Villa Politi, daha önce 500 bin avro başlangıç fiyatıyla düzenlenen açık artırmada hiç teklif almadı.
Kimse almadı ama fiyatı 3 buçuk kat artırdılar: 18’inci yüzyıl binası 99 milyon liraya satışta
500 bin avroluk açık artırmada alıcı bulamayan İtalya'daki tarihi Villa Politi, başlangıç bedelinin 3,5 katı fiyatla yeniden satışa sunuldu. Parma kırsalındaki 18. yüzyıl yapısı mülk, görkemli mimarisi ve devasa parkıyla yatırımcıların ilgisine sunuluyor.İbrahim Doğanoğlu
Yaşanan bu durumun ardından tarihi yapı, ilk satış bedelinin 3,5 katına tekabül eden yeni fiyatıyla, yani Türk lirası karşılığıyla yaklaşık 99 milyon liraya tekrar piyasaya sürüldü.
Mülk, Emilia bölgesinin öne çıkan gayrimenkul projelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Yapı, yaklaşık 1.170 metrekare brüt alana ve 1.021 metrekareyi aşan ticari kullanıma sahip.
İki görkemli ana kat, geniş bir çatı katı ve taş tonozlu bodrum alanlarından oluşuyor.
Kompleks, tarihi tuğla duvarlarla çevrelenmiş yaklaşık 9.290 metrekarelik özel bir parkın içinde yer alıyor.
Yapının girişindeki anıtsal merdivenler görkemli salonlara bağlanıyor.
İç mekânlarda restore edilmiş freskler, heykeller, tonozlu tavanlar, süslemeli ahşap kirişler ve tarihi mermer küvetin yer aldığı bir sundurma bulunuyor.
Mülk bünyesinde müstakil bir tarihi çiftlik evi (barchessa) ve geniş bir arazi yer alıyor.
Yapının bodrum katı şarap mahzeni veya spa alanına; çatı katı ise misafir süiti veya özel konut alanına dönüştürülmeye uygun bir yapı sunuyor.
Tarihi konut; lüks otelcilik sektörü temsilcileri, gayrimenkul yatırımcıları ve özel koleksiyoncular için bölgede dikkat çeken bir yatırım imkânı oluşturuyor.