Kimileri lezzet diyor, kimileri bakamıyor: Bu peynir herkesi şaşırtıyor

Ünü dünyaya yayıldı

Son yıllarda sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde Casu Marzu'nun ünü dünya genelinde hızla arttı.

Kimileri bu peyniri eşsiz bir gastronomi deneyimi olarak görürken, kimileri ise içindeki canlı larvalar nedeniyle dünyanın en sıra dışı ve en tartışmalı yiyeceklerinden biri olarak değerlendiriyor.