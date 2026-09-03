“Kim yaktıysa gözü kör olsun” dedi: Yaşlı kadını komşular teselli etti

Gülşen Güngör, “Evde temizlik yapıyordum, ben de 4'üncü kattayım. Bir anda yangın çıktı. Ondan sonra itfaiyeyi aradım, komşulara haber verdik. Bir anda oldu, rüzgardan dağıldı her taraf. Bazen de bir şey atıyorlar, yakıyorlar, bilemiyorsun. Kamera da yok ortalıkta, kimin ne yaptığı belirsiz. Bazen sigara atıyorlar, her şeyden çıkıyor, bilemiyorsun" dedi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.