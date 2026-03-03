Kim Milyoner Olmak İster'de Nahl Suresi sorusunu joker kullanmadan doğru bildi: 200 bin TL kazandı, Oktay Kaynarca şaşırdı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASI



Kim Milyoner Olmak İster Yarışması, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında devam eden Türkiye'nin en popüler bilgi yarışması programıdır. 2011'den beri yayınlanan program, 13 soruluk formatıyla yarışmacılara 5 milyon TL'ye kadar büyük ödül fırsatı sunuyor.