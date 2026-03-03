ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı.
Kim Milyoner Olmak İster'de Nahl Suresi sorusunu joker kullanmadan doğru bildi: 200 bin TL kazandı, Oktay Kaynarca şaşırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Can Kalender, Nahl Suresi 90. ayet sorusunu jokersiz doğru yanıtlayarak 200 bin TL kazandı. Jokerleri bitince bir sonraki soruda çekildi ve büyük ödülle veda etti.
Oktay Kaynarca'nın ustalıkla sunduğu programda başarılı performanslar büyük ilgi gördü. Yarışmacı Fatih Can Kalender, 200 bin TL'lik kritik soruya kadar yükseldi ve o ana damga vurdu. İşte programın en dikkat çeken anları!
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyici beğenisini topladı.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen programda bu hafta da etkileyici performanslar merakla izlendi.
Yarışmacı Fatih Can Kalender, başarılı bir grafik sergiledi. İlk baraj sorularını sorunsuz geçen yarışmacı, 200 bin TL'lik o soruyu açtırmayı başardı.
Yarışmacının karşısına şu soru çıktı: "Hangisi, Nahl suresinin 'O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor' şeklinde biten 90. ayetinde direkt olarak emredilenlerden değildir?"
Yarışmacı biraz düşündükten sonra cevap vereceğini açıkladı.
Yarışmacı, soruya "A- Alçak gönüllü olmak" cevabını verdi.
Doğru cevabın "A" şıkkı olduğunu öğrenen yarışmacı büyük bir sevinç yaşadı.
Yarışmacı bir sonraki soruyu görme hakkını elde etti.
Sonraki soruyu görünce joker hakkı kalmadığı için çekilmeyi tercih etti.
Yarışmacı 200 bin TL ödülü cebine koyarak yarışmaya veda etti.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASI
Kim Milyoner Olmak İster Yarışması, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında devam eden Türkiye'nin en popüler bilgi yarışması programıdır. 2011'den beri yayınlanan program, 13 soruluk formatıyla yarışmacılara 5 milyon TL'ye kadar büyük ödül fırsatı sunuyor.