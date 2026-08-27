Yeniçağ Gazetesi
27 Ağustos 2026 Perşembe
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Anasayfa Gündem Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası

Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası

AREA Araştırma'nın Ağustos 2026 raporu yayımlandı. Türkiye genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformu yüzde 67,4 ile Instagram oldu. Seçmen gruplarının platform tercihleri ile sosyal medya kullanmama oranları ise parti tabanlarına göre çarpıcı farklılıklar gösterdi.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 1

AREA Araştırma, Ağustos 2026 dönemine ait "Türkiye Siyasi Durum Araştırması" sonuçlarını paylaştı.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 2

Araştırmaya göre Türkiye'de en popüler platform yüzde 67,4 ile Instagram oldu.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 3

Facebook yüzde 48,3'lük oranla ikinci sırada yer aldı.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 4

Twitter (X) kullanımı yüzde 32,1 olarak kayıtlara geçti.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 5

TikTok ve diğer mecraların oranı yüzde 22,9 seviyesinde kaldı.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 6

Hiç sosyal medya kullanmayanların oranı ise yüzde 16,2 oldu.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 7

Instagram'ı en yoğun kullanan kitle yüzde 71,2 ile CHP seçmeni oldu.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 8

İYİ Parti seçmeninde Instagram kullanımı yüzde 67,7 olarak ölçüldü.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 9

AK Parti seçmeninin Instagram kullanım oranı yüzde 66,7 seviyesinde gerçekleşti.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 10

Twitter (X) kullanımı en yüksek grup yüzde 47,3 ile DEM Parti seçmenleri arasında görüldü.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 11

İYİ Parti seçmeninde Twitter kullanımı yüzde 40,8 oldu.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 12

Facebook, MHP ve DEM Parti tabanında öne çıktı.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 13

MHP seçmeninin yüzde 59,6’sı Facebook kullandığını belirtti.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 14

DEM Parti seçmeninde bu oran yüzde 59,4 olarak hesaplandı.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 15

AK Parti seçmeninin Facebook tercih oranı yüzde 49,9 oldu.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 16

TikTok ve diğer platformlarda yüzde 40,9 ile DEM Parti seçmenleri başı çekti.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 17

İYİ Parti seçmeninde bu oran yüzde 29,7 seviyesinde kaldı.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 18

Hiç sosyal medya kullanmayanlar kategorisinde İYİ Parti ilk sırada yer aldı.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 19

İYİ Parti seçmeninin yüzde 19,2'si hiçbir platformu kullanmıyor.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 20

Kararsız ve tepkili grupta sosyal medya kullanmayanların oranı yüzde 18,7 oldu.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 21

MHP seçmeninde bu oran yüzde 17,5 olarak tespit edildi.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 22

CHP seçmeninin yüzde 15,9'u sosyal medya kullanmadığını bildirdi.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 23

AK Parti tabanında kullanmayanların oranı yüzde 15,8 olarak kaydedildi.

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Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası - Resim: 24

Sosyal mecrada bulunmayanların en düşük olduğu grup ise yüzde 13,3 ile diğer partilerin seçmenleri oldu.

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