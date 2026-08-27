AREA Araştırma, Ağustos 2026 dönemine ait "Türkiye Siyasi Durum Araştırması" sonuçlarını paylaştı.
Kim, haberi nereden alıyor? İşte parti seçmenlerinin sosyal medya haritası
AREA Araştırma'nın Ağustos 2026 raporu yayımlandı. Türkiye genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformu yüzde 67,4 ile Instagram oldu. Seçmen gruplarının platform tercihleri ile sosyal medya kullanmama oranları ise parti tabanlarına göre çarpıcı farklılıklar gösterdi.İbrahim Doğanoğlu
Araştırmaya göre Türkiye'de en popüler platform yüzde 67,4 ile Instagram oldu.
Facebook yüzde 48,3'lük oranla ikinci sırada yer aldı.
Twitter (X) kullanımı yüzde 32,1 olarak kayıtlara geçti.
TikTok ve diğer mecraların oranı yüzde 22,9 seviyesinde kaldı.
Hiç sosyal medya kullanmayanların oranı ise yüzde 16,2 oldu.
Instagram'ı en yoğun kullanan kitle yüzde 71,2 ile CHP seçmeni oldu.
İYİ Parti seçmeninde Instagram kullanımı yüzde 67,7 olarak ölçüldü.
AK Parti seçmeninin Instagram kullanım oranı yüzde 66,7 seviyesinde gerçekleşti.
Twitter (X) kullanımı en yüksek grup yüzde 47,3 ile DEM Parti seçmenleri arasında görüldü.
İYİ Parti seçmeninde Twitter kullanımı yüzde 40,8 oldu.
Facebook, MHP ve DEM Parti tabanında öne çıktı.
MHP seçmeninin yüzde 59,6’sı Facebook kullandığını belirtti.
DEM Parti seçmeninde bu oran yüzde 59,4 olarak hesaplandı.
AK Parti seçmeninin Facebook tercih oranı yüzde 49,9 oldu.
TikTok ve diğer platformlarda yüzde 40,9 ile DEM Parti seçmenleri başı çekti.
İYİ Parti seçmeninde bu oran yüzde 29,7 seviyesinde kaldı.
Hiç sosyal medya kullanmayanlar kategorisinde İYİ Parti ilk sırada yer aldı.
İYİ Parti seçmeninin yüzde 19,2'si hiçbir platformu kullanmıyor.
Kararsız ve tepkili grupta sosyal medya kullanmayanların oranı yüzde 18,7 oldu.
MHP seçmeninde bu oran yüzde 17,5 olarak tespit edildi.
CHP seçmeninin yüzde 15,9'u sosyal medya kullanmadığını bildirdi.
AK Parti tabanında kullanmayanların oranı yüzde 15,8 olarak kaydedildi.
Sosyal mecrada bulunmayanların en düşük olduğu grup ise yüzde 13,3 ile diğer partilerin seçmenleri oldu.