Türkiye'de 12 ay boyunca üretimi yapılan yerli ürün ile ithal ürün arasındaki farklar yeniden gündeme geldi. Üreticiler, ithal ürün karşısında yerli üretimin korunmasını isterken, beslenme uzmanları da kısa mesafede sofraya ulaşmasının hem tazelik hem de karbon ayak izi açısından önemli avantaj sağladığını belirtti.
Kilosu 8 TL'ye kadar düştü: Üreticiden marketlere kritik çağrı
Türkiye'de 12 ay boyunca üretilen bu ürünün fiyatı bazı bölgelerde 8 TL'ye kadar gerilerken, üreticiler artan maliyetler karşısında zor günler geçiriyor. Uzmanlar ise kısa mesafede sofraya ulaşması ve çevresel avantajları nedeniyle tüketicilere yerli üretimi tercih etmeleri çağrısında bulundu.Kaynak: İHA
Rekolte 1 milyon tona yaklaşıyor
Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçeleri başta olmak üzere Akdeniz sahilinde üretimin aralıksız sürdüğünü belirten Anamur Muz Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Salim Erdem, bu yıl verim ve kalite açısından olumlu bir sezon geçirdiklerini söyledi.
Erdem, "900 bin ton ile 1 milyon ton arasında rekolte bekliyoruz. Ancak fiyat konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda ürünümüzün tarladaki fiyatı 8 lira ile 25 lira arasında değişiyor" dedi.
"Doğal lezzeti var, kimyasal kullanılmıyor"
Yerli üretimin mikroklima iklim koşulları sayesinde farklı bir aromaya sahip olduğunu belirten Erdem, ürünlerinde koruyucu ya da raf ömrünü uzatan kimyasal kullanılmadığını söyledi.
İthal ürünlerin ise uzun taşıma süreci nedeniyle farklı uygulamalardan geçtiğini öne süren Erdem, tüketicilere marketlerde özellikle yerli ürünü tercih etmeleri çağrısında bulundu.
"Besin değeri daha yüksek"
Vatandaşların yalnızca dış görünüşe göre tercih yapmaması gerektiğini belirten Erdem, yerli üretimin besin değerinin daha yüksek olduğunu savundu.
İthal ürün alımının dövizin yurt dışına çıkmasına neden olduğunu ifade eden Erdem, yerli üretimin hem üreticiyi hem de ülke ekonomisini desteklediğini söyledi.
Üreticiden gümrük vergisi çağrısı
Salim Erdem, ithalat baskısının üreticiyi zorladığını belirterek, gümrük vergilerinin yeniden artırılmasını ve büyük marketlerde yerli ürün bulundurma zorunluluğu getirilmesini talep etti.
Üretim maliyetinin yaklaşık 42 liraya ulaştığını ifade eden Erdem, mevcut fiyatlarla üreticinin zarar ettiğini ve bu durumun devam etmesi halinde birçok çiftçinin üretimden vazgeçebileceğini dile getirdi.
Uzman: "Ben yerli olanı tercih ederim"
Ankara Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevin Şanlıer de yerli ve ithal ürün arasındaki en önemli farkın hasat ve tüketiciye ulaşma süresi olduğunu söyledi.
Şanlıer, yerli üretimin ülke içinde olgunlaştığını, kısa sürede sofralara ulaştığını belirterek, "Ben kendi açımdan bakarsam yerli olanı tercih ederim" ifadelerini kullandı.
Karbon ayak izi daha düşük
İthal ürünlerin uzun mesafeler kat ederek Türkiye'ye ulaştığını hatırlatan Şanlıer, bu durumun karbon ayak izini artırdığına dikkat çekti.
Yerli üretimin ise hem çevresel açıdan daha avantajlı olduğunu hem de taze şekilde tüketiciye ulaştığını belirten Şanlıer, günlük meyve tüketiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
O ürün muz çıktı
Haberde bahsedilen ürün, Türkiye'nin özellikle Anamur, Bozyazı, Alanya ve Mersin bölgelerinde yılın 12 ayı üretilebilen yerli muz oldu.
Üreticiler, tüketicilerin ithal yerine yerli muzu tercih etmesinin hem çiftçiye hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.