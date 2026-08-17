Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kilosu 600 TL'den alıcı buldu: Bu ürün altınla yarışıyor,ilk hasadı başladı

Kilosu 600 TL'den alıcı buldu: Bu ürün altınla yarışıyor,ilk hasadı başladı

Yeni sezon resmen başladı. İlk ürün sembolik fiyatla alıcı bulurken, bu yıl üretim miktarıyla ilgili beklenti de dikkat çekti. Bölgede hem üreticiler hem de sektör temsilcileri bereketli bir sezon umut ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kilosu 600 TL'den alıcı buldu: Bu ürün altınla yarışıyor,ilk hasadı başladı - Resim: 1

2026 sezonu ilk alım töreniyle başladı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2026 yılı kuru incir sezonu, Söke Ticaret Borsası'nda ilk kez düzenlenen törenle açıldı.

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Kilosu 600 TL'den alıcı buldu: Bu ürün altınla yarışıyor,ilk hasadı başladı - Resim: 2

Programa Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal, AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Trakya Birlik Başkanı Yılmaz Gültekin, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal ile Söke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Karataş katıldı.

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Kilosu 600 TL'den alıcı buldu: Bu ürün altınla yarışıyor,ilk hasadı başladı - Resim: 3

İlk ürün kilogramı 600 TL'den alındı

Üretici Yusuf Ene tarafından yetiştirilen sezonun ilk kuru inciri, düzenlenen törende sembolik olarak kilogramı 600 TL'den satın alındı.

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Kilosu 600 TL'den alıcı buldu: Bu ürün altınla yarışıyor,ilk hasadı başladı - Resim: 4

Böylece Söke'de 2026 yılı kuru incir sezonu resmi olarak başlamış oldu.

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Kilosu 600 TL'den alıcı buldu: Bu ürün altınla yarışıyor,ilk hasadı başladı - Resim: 5

Bu yıl 1014 ton rekolte bekleniyor

Törende konuşan Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Söke'nin yalnızca pamuk üretimiyle değil, farklı tarımsal ürünleriyle de önemli bir üretim merkezi olduğunu söyledi.

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Kilosu 600 TL'den alıcı buldu: Bu ürün altınla yarışıyor,ilk hasadı başladı - Resim: 6

Kuru incirin ilçe ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Sağel, üretimin özellikle Yamaç ve Argavlı mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgede gerçekleştirildiğini ifade etti.

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Kilosu 600 TL'den alıcı buldu: Bu ürün altınla yarışıyor,ilk hasadı başladı - Resim: 7

2026 yılı üretim verilerine göre ilçede 101 üretici, yaklaşık 1165 dekarlık alanda bulunan 33 bin 800 incir ağacından yaklaşık 1014 ton kuru incir elde etmeyi hedefliyor.

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Kilosu 600 TL'den alıcı buldu: Bu ürün altınla yarışıyor,ilk hasadı başladı - Resim: 8

Katma değer vurgusu

Sağel, sadece üretim miktarının değil ürün kalitesi ile katma değerin de artırılması gerektiğine dikkat çekti.

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Kilosu 600 TL'den alıcı buldu: Bu ürün altınla yarışıyor,ilk hasadı başladı - Resim: 9

Üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için pazarlama imkanlarının geliştirilmesinin önemine işaret eden Sağel, Söke'de incirin işlenmesi, paketlenmesi ve markalaştırılmasına yönelik çalışmaların ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirterek, Söke Ticaret Borsası'nın üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

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Kilosu 600 TL'den alıcı buldu: Bu ürün altınla yarışıyor,ilk hasadı başladı - Resim: 10

"Bereketli bir sezon olsun"

Söke Kaymakamı Ali Akça da yeni sezonun tüm üreticilere hayırlı olmasını dileyerek bereketli ve kazançlı bir hasat temennisinde bulundu.

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Kilosu 600 TL'den alıcı buldu: Bu ürün altınla yarışıyor,ilk hasadı başladı - Resim: 11

Aydın ve ilçelerinin zengin tarımsal üretim potansiyeline dikkat çeken Akça, bölgenin üretim çeşitliliğiyle öne çıktığını ifade etti.

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Kilosu 600 TL'den alıcı buldu: Bu ürün altınla yarışıyor,ilk hasadı başladı - Resim: 12

Düzenlenen ilk alım töreniyle birlikte Söke'de 2026 yılı kuru incir sezonu resmen açılırken, üreticiler yeni sezonun verimli ve bol kazançlı geçmesini umut ediyor.

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