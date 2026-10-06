Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli üründe hasat dönemi başladı. Yaklaşık bin 800 rakımda yetiştirilen ürün, bu yıl hem verimi hem de kalitesiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.
Kilosu 50 TL'den kasa kasa satılıyor: Taleplere yetişemiyorlar
Malatya'da yaklaşık bin 800 rakımda yetiştirilen coğrafi işaret tescilli üründe hasat mesaisi başladı. Kilogram fiyatı kalitesine ve büyüklüğüne göre 50 TL'den başlayıp 100 TL'ye kadar çıkarken, üreticiler yoğun talebe yetişmekte güçlük çekiyor.Kaynak: İHA
Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca bölgesinde başlayan hasadın yaklaşık 20-30 gün sürmesi bekleniyor. Üreticiler, kısa süren hasat döneminde ürünleri toplayarak hem toptan hem de perakende olarak satışa sunuyor.
KİLOSU 50 TL'DEN BAŞLIYOR
Ürünün kilogram fiyatı kalitesine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Üretici Nizamettin Maltaş, fiyatların 50, 60 ve 70 TL seviyelerinde değiştiğini belirtirken, ürünün kilogramı kalitesine ve büyüklüğüne göre 100 TL'ye kadar alıcı buluyor.
Satışa uygun olmayan diğer ürünler ise meyve suyu üretiminde değerlendiriliyor.
HASADI EN FAZLA BİR AY SÜRÜYOR
Yaklaşık 30-40 ağacının bulunduğunu belirten üretici Nizamettin Maltaş, hasadın 20-30 günlük kısa bir dönemde gerçekleştirildiğini söyledi.
Bu yıl ürün kalitesi ve bolluğunun iyi olduğunu belirten Maltaş, sezonun şu ana kadar güzel geçtiğini ifade etti.
TALEBE YETİŞMEKTE ZORLANIYORLAR
Ürüne talebin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Maltaş, hem toptan hem de perakende satış yaptıklarını belirterek, "Talepler gayet iyi. Yetiştiremiyoruz. Kısa bir hasat sürecimiz var. En fazla bir aylık süreçte ürünlerimizi değerlendiriyoruz. Bu sene şu ana kadar güzel bir sezon geçiriyoruz. Ürünümüze yoğun talep var" dedi.
Kozluca merkezde esnaflık yapan Mehmet Demirkaya da hasat için Maltaş'ın bahçesine geldiğini, burada topladığı ürünleri kendi marketinde perakende olarak sattığını söyledi.
YÜZDE 100 DOĞAL VE COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ
Merak edilen ürünün, Malatya'nın Akçadağ ilçesine özgü Akçadağ armudu olduğu belirtildi. Yörede bal armudu olarak da bilinen meyve, coğrafi işaret tesciline sahip.
Akçadağ armudunun kendine özgü bir lezzeti olduğunu söyleyen Demirkaya, "Yüzde yüz doğal, tescilli armudumuz. Bal armudu olarak biliniyor. Akçadağ'a mahsus bir armut. Çok lezzetli. Küçük olanlarını çocuklara mama yaparak bile veriyorlar" ifadelerini kullandı.