Kilosu 50 TL'den kasa kasa satılıyor: Taleplere yetişemiyorlar

KİLOSU 50 TL'DEN BAŞLIYOR

Ürünün kilogram fiyatı kalitesine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Üretici Nizamettin Maltaş, fiyatların 50, 60 ve 70 TL seviyelerinde değiştiğini belirtirken, ürünün kilogramı kalitesine ve büyüklüğüne göre 100 TL'ye kadar alıcı buluyor.

Satışa uygun olmayan diğer ürünler ise meyve suyu üretiminde değerlendiriliyor.