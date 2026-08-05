Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kilosu 50 liraya kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı çuvalla para kazanıyorlar

Kilosu 50 liraya kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı çuvalla para kazanıyorlar

Doğada sıfır maliyetle toplanan taze yeşil çam kozalakları, kapış kapış satılarak toplayıcısına çuvalla para kazandırıyor. Dalında kilosu 50 TL’den alıcı bulan yeşil altın, şurup ve yağa dönüştüğünde 15 kat kâr bırakıyor. İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi
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Kilosu 50 liraya kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı çuvalla para kazanıyorlar - Resim: 1

Tarlası, tohumu, gübresi ya da sulama masrafı yok... Doğanın cömertçe sunduğu ama yıllardır kimsenin dönüp bakmadığı taze yeşil çam kozalakları, bugünlerde köylünün ve toplayıcıların en büyük gelir kapısına dönüştü.

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Kilosu 50 liraya kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı çuvalla para kazanıyorlar - Resim: 2

Özellikle son yıllarda ivme kazanan doğal beslenme trendleri ve üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı kozalak şurubu ile reçeline olan devasa talep, ormanlardaki bu taze yeşil hazineyi pazarda adeta "yok satan" bir ürüne çevirdi. Ağaçtan toplandığı an sipariş yetiştirilemeyen yeşil kozalaklar, sıfır sermayeyle yola çıkan toplayıcısına çuvalla para kazandırıyor.

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Kilosu 50 liraya kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı çuvalla para kazanıyorlar - Resim: 3

SIFIR MALİYETLE BAŞLAYAN MUCİZEVİ KAZANÇ

Bu işin en cazip yanı kuşkusuz üretim maliyetinin olmaması. Orman köylüsünün ya da toplayıcıların tek gideri kendi emekleri. Ağaçlardan ve doğadan kilosunu neredeyse 0 TL maliyetle toplayan üreticiler, yeşil kozalağın kilogramını aktarlara, kozmetikçilere ve butik üreticilere 50 ila 80 TL arasında değişen fiyatlarla toptan elden çıkarıyor. Günde ortalama 100-150 kilo kozalak toplayan tek bir işçi, sadece günlük emeğiyle 5.000 TL ile 10.000 TL arasında net kazanç elde edebiliyor. Sezon boyunca toplanan tonlarca kozalak, köylü için adeta bir servet kapısı anlamı taşıyor.

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Kilosu 50 liraya kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı çuvalla para kazanıyorlar - Resim: 4

KAVANOZA GİRDİĞİNDE FİYATI KATLANIYOR

Asıl büyük vurgun ise bu yeşil kozalakları işleyip nihai tüketiciye ulaştıranlarda yaşanıyor. Kilosu 50-80 liradan alınan taze kozalaklar; özel yöntemlerle kaynatılıp kozalak şurubu, reçeli veya yağı haline getirildiğinde bambaşka bir değere ulaşıyor.

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Kilosu 50 liraya kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı çuvalla para kazanıyorlar - Resim: 5

Bugün aktarlarda ve online platformlarda kozalak şurubunun kavanozu 300 TL ile 500 TL arasında alıcı bulurken, katma değerli kozalak yağının litresi ise 2.000 TL sınırını aşıyor. Yani doğadan bedavaya toplanan tek bir kilo yeşil kozalak, işlendikten sonra üreticisine tam 10 ila 15 kat kâr bırakıyor.

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Kilosu 50 liraya kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı çuvalla para kazanıyorlar - Resim: 6

PAZARDA ADETA KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Talebin bu kadar patlamasının arkasında ise tüketici bilincinin artması yatıyor. Kış öncesi bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerden solunum yolu rahatsızlığı çekenlere kadar herkes soluğu taze kozalak ürünlerinde alıyor. Sezonu son derece kısıtlı olan ve sadece belirli aylarda toplanabilen yeşil kozalaklar pazara indiği anda tükeniyor.

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Kilosu 50 liraya kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı çuvalla para kazanıyorlar - Resim: 7

Hem yurt içinden gelen yoğun talep hem de sosyal medya üzerinden yapılan doğrudan satışlar sayesinde, toplayıcılar daha ürünü ormandan indirmeden alıcılar kapıda nakit parayla bekliyor. Doğanın bu yeşil altını, az zahmetle devasa kâr elde etmek isteyenler için yılın en gözde harman dönemi olmayı sürdürüyor.

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