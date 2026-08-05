Kilosu 50 liraya kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı çuvalla para kazanıyorlar

SIFIR MALİYETLE BAŞLAYAN MUCİZEVİ KAZANÇ

Bu işin en cazip yanı kuşkusuz üretim maliyetinin olmaması. Orman köylüsünün ya da toplayıcıların tek gideri kendi emekleri. Ağaçlardan ve doğadan kilosunu neredeyse 0 TL maliyetle toplayan üreticiler, yeşil kozalağın kilogramını aktarlara, kozmetikçilere ve butik üreticilere 50 ila 80 TL arasında değişen fiyatlarla toptan elden çıkarıyor. Günde ortalama 100-150 kilo kozalak toplayan tek bir işçi, sadece günlük emeğiyle 5.000 TL ile 10.000 TL arasında net kazanç elde edebiliyor. Sezon boyunca toplanan tonlarca kozalak, köylü için adeta bir servet kapısı anlamı taşıyor.