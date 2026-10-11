Kilosu 5 bin dolara leblebi gibi satıyor: Bu hasadı yapan paraya para demiyor

GRAMI İLAÇ VE GIDA SANAYİSİNİN GÖZDESİ

Sanal pazarın ve endüstrinin son dönemdeki en değerli hammaddelerinden biri olan mavi alg özütü (Phycocyanin), sentetik renklendiricilerin yerini alan doğal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Mikroskobik yosun türlerinden elde edilen ve kurutularak toza dönüştürülen bu biyo-pigmentin kilogram fiyatı uluslararası piyasalarda 5.000 dolara (yaklaşık 175.000 TL) kadar ulaşıyor.