Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kilosu 350 TL'den peynir ekmek gibi satıldı: 160 kiloluk ürün şaşırttı

Kilosu 350 TL'den peynir ekmek gibi satıldı: 160 kiloluk ürün şaşırttı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tezgaha çıkarılan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 160 kiloluk ürün vatandaşların ilgi odağı oldu. Kilosu 350 TL'den satışa sunulan ürün, yoğun ilgi üzerine gün bitmeden tamamen tükendi.

Kaynak: İHA
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Kilosu 350 TL'den peynir ekmek gibi satıldı: 160 kiloluk ürün şaşırttı - Resim: 1

Denize kıyısı bulunmayan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine günlük taze deniz ürünleri getiren balık pazarı esnafı, bu kez nadir görülen büyüklükte bir orkinosu tezgaha çıkardı.

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Kilosu 350 TL'den peynir ekmek gibi satıldı: 160 kiloluk ürün şaşırttı - Resim: 2

Hamsi avı sırasında balıkçıların ağlarına takıldığı belirtilen 160 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, pazara getirildiği andan itibaren vatandaşların ilgi odağı oldu.

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Kilosu 350 TL'den peynir ekmek gibi satıldı: 160 kiloluk ürün şaşırttı - Resim: 3

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki balığı gören bazı vatandaşlar, hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir balıkla karşılaştıklarını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

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Kilosu 350 TL'den peynir ekmek gibi satıldı: 160 kiloluk ürün şaşırttı - Resim: 4

Balık satıcısı İsmail Şen, orkinosun ilçeye nadiren ulaştığını belirterek, "Dev orkinos hamsi ağlarına takılarak geldi. Bu büyüklükte balıklar ilçemize nadiren ulaşıyor. Orkinos son derece faydalı, Omega-6 ve kalsiyum açısından zengin bir balık. Şifa niyetine tüketilebilir" dedi.

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Kilosu 350 TL'den peynir ekmek gibi satıldı: 160 kiloluk ürün şaşırttı - Resim: 5

KİLOSU 350 TL'DEN SATILDI

Dev orkinosun kilosu 350 TL'den satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği balık, gün bitmeden tamamen satılarak tükendi.

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Kilosu 350 TL'den peynir ekmek gibi satıldı: 160 kiloluk ürün şaşırttı - Resim: 6

Balık pazarında ayrıca esnaf tarafından mangalda pişirilen balıklar müşterilere ikram edilirken renkli görüntüler yaşandı.

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