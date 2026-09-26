Kilosu 350 TL'den peynir ekmek gibi satıldı: 160 kiloluk ürün şaşırttı

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki balığı gören bazı vatandaşlar, hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir balıkla karşılaştıklarını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.