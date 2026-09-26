Denize kıyısı bulunmayan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine günlük taze deniz ürünleri getiren balık pazarı esnafı, bu kez nadir görülen büyüklükte bir orkinosu tezgaha çıkardı.
Kilosu 350 TL'den peynir ekmek gibi satıldı: 160 kiloluk ürün şaşırttı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tezgaha çıkarılan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 160 kiloluk ürün vatandaşların ilgi odağı oldu. Kilosu 350 TL'den satışa sunulan ürün, yoğun ilgi üzerine gün bitmeden tamamen tükendi.Kaynak: İHA
Hamsi avı sırasında balıkçıların ağlarına takıldığı belirtilen 160 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, pazara getirildiği andan itibaren vatandaşların ilgi odağı oldu.
GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki balığı gören bazı vatandaşlar, hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir balıkla karşılaştıklarını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.
Balık satıcısı İsmail Şen, orkinosun ilçeye nadiren ulaştığını belirterek, "Dev orkinos hamsi ağlarına takılarak geldi. Bu büyüklükte balıklar ilçemize nadiren ulaşıyor. Orkinos son derece faydalı, Omega-6 ve kalsiyum açısından zengin bir balık. Şifa niyetine tüketilebilir" dedi.
KİLOSU 350 TL'DEN SATILDI
Dev orkinosun kilosu 350 TL'den satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği balık, gün bitmeden tamamen satılarak tükendi.
Balık pazarında ayrıca esnaf tarafından mangalda pişirilen balıklar müşterilere ikram edilirken renkli görüntüler yaşandı.