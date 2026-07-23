Kilosu 13 bin TL'den başlıyor 300 bine kadar çıkıyor: Dağlardan köpeklerle servet topluyorlar

Ekonomik değeri oldukça yüksek

Trüf mantarının türüne, tazeliğine ve menşeine göre kilogram fiyatı 250 euro ile 6 bin euro arasında değişiyor. Türkiye’de taze siyah trüf mantarı 20-40 gramlık paketler halinde 280 TL ile 500 TL arasında satılırken, nadir bulunan beyaz trüf mantarının kilosu yurt dışında 5 bin dolara kadar çıkabiliyor.