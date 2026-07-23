Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Kilosu 13 bin TL'den başlıyor 300 bine kadar çıkıyor: Dağlardan köpeklerle servet topluyorlar

Kilosu 13 bin TL'den başlıyor 300 bine kadar çıkıyor: Dağlardan köpeklerle servet topluyorlar

Artvin’de düzenlenen eğitimde üretici adayları, trüf mantarını doğada nasıl bulacaklarını ve doğru yöntemlerle nasıl toplayacaklarını uygulamalı olarak öğrendi.

Kaynak: İHA
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Kilosu 13 bin TL'den başlıyor 300 bine kadar çıkıyor: Dağlardan köpeklerle servet topluyorlar - Resim: 1

Artvin’in Yusufeli ilçesinde düzenlenen uygulamalı eğitim programında üretici adayları, eğitimli köpekler eşliğinde trüf mantarının izini sürdü. Katılımcılar, mantarın doğal ortamda nasıl bulunacağını ve doğru tekniklerle nasıl toplanacağını yerinde öğrenme fırsatı buldu.

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Kilosu 13 bin TL'den başlıyor 300 bine kadar çıkıyor: Dağlardan köpeklerle servet topluyorlar - Resim: 2

Teorik ve uygulamalı eğitim verildi

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen “Trüf Mantarı Toplama ve Bilgilendirme Eğitimi”, iki aşamalı olarak düzenlendi.

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Kilosu 13 bin TL'den başlıyor 300 bine kadar çıkıyor: Dağlardan köpeklerle servet topluyorlar - Resim: 3

Programın teorik bölümünde katılımcılara trüf mantarının ekolojik özellikleri, ekonomik değeri, yetişme koşulları ve doğaya zarar vermeden üretim yöntemleri anlatıldı.

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Kilosu 13 bin TL'den başlıyor 300 bine kadar çıkıyor: Dağlardan köpeklerle servet topluyorlar - Resim: 4

Köpeklerle arazi çalışması yapıldı

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise katılımcılar ormanlık alana çıkarak eğitimli trüf arama köpekleriyle çalışma gerçekleştirdi.

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Kilosu 13 bin TL'den başlıyor 300 bine kadar çıkıyor: Dağlardan köpeklerle servet topluyorlar - Resim: 5

Köpeklerin yönlendirmesiyle mantarın doğal ortamda nasıl tespit edildiği gösterilirken, doğru çıkarma teknikleri ve bulunduğu alanın korunmasına yönelik yöntemler de uygulamalı olarak aktarıldı.

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Kilosu 13 bin TL'den başlıyor 300 bine kadar çıkıyor: Dağlardan köpeklerle servet topluyorlar - Resim: 6

Doğal yaşam alanları incelendi

Arazi çalışmaları bozuk meşelikler ile sarıçam ve karaçam meşcerelerinde yapıldı. Katılımcılar bu sayede trüf mantarının doğal yaşam alanlarını yerinde gözlemleme imkânı buldu.

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Kilosu 13 bin TL'den başlıyor 300 bine kadar çıkıyor: Dağlardan köpeklerle servet topluyorlar - Resim: 7

Uzman isimler katıldı

Eğitime Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Metin İnan, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Aşkın Kıraç ile Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli teknik personel ve orman şefleri de katıldı.

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Kilosu 13 bin TL'den başlıyor 300 bine kadar çıkıyor: Dağlardan köpeklerle servet topluyorlar - Resim: 8

Ekonomik değeri oldukça yüksek

Trüf mantarının türüne, tazeliğine ve menşeine göre kilogram fiyatı 250 euro ile 6 bin euro arasında değişiyor. Türkiye’de taze siyah trüf mantarı 20-40 gramlık paketler halinde 280 TL ile 500 TL arasında satılırken, nadir bulunan beyaz trüf mantarının kilosu yurt dışında 5 bin dolara kadar çıkabiliyor.

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Kilosu 13 bin TL'den başlıyor 300 bine kadar çıkıyor: Dağlardan köpeklerle servet topluyorlar - Resim: 9

Trüf mantarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi ve yeni üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerin ilerleyen süreçte de devam etmesi planlanıyor.

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