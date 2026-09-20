Türkiye'de otomobil satın alırken aracın fiyatının yanı sıra kullanım maliyeti de sürücüler için önemli bir kriter haline geldi. Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış, daha düşük yakıt tüketimine sahip modellere olan ilgiyi artırdı.
Kilometrede 2 TL yakıyor: Türkiye'de peynir ekmek fiyatına satışta
Akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle otomobil kullanıcılarının en fazla dikkat ettiği konuların başında yakıt tüketimi geliyor. Türkiye'de satışa sunulan fabrika çıkışlı LPG'li yeni model, kilometre başına yaklaşık 2 TL'lik yakıt maliyeti ve otomatik şanzımanıyla dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Bu noktada Türkiye pazarına sunulan yeni bir otomobil, fabrika çıkışlı LPG sistemi sayesinde kilometre başına yaklaşık 2 TL'lik yakıt maliyeti ile öne çıktı.
100 KİLOMETREDE 7 LİTRE CİVARINDA TÜKETİYOR
Saha ölçümlerine göre otomobilin ortalama LPG tüketimi 100 kilometrede 7-7,5 litre arasında gerçekleşiyor.
Yaklaşık 1500 kilometrelik karma kullanımda ise ortalama tüketimin 7,29 litre/100 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi. Güncel LPG fiyatları üzerinden yapılan hesaplamada bu değer kilometre başına yaklaşık 2 TL'lik maliyete karşılık geliyor.
Şehir içindeki yoğun trafiğin tüketimi artırabileceği belirtilirken, dur-kalk trafiğinde değerin 12 litre seviyelerine kadar çıkabildiği, daha akıcı şehir içi kullanımda ise yaklaşık 9 litre civarında seyrettiği ifade edildi.
120 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR
Otomobilde 1.2 litrelik, 3 silindirli turbo motor bulunuyor. LPG ile çalışırken 120 beygir güç ve 197 Nm tork üreten motor, gücünü 6 ileri EDC otomatik şanzıman üzerinden ön tekerleklere aktarıyor.
Modelin 0'dan 100 kilometre hıza yaklaşık 10 saniyede ulaşabildiği belirtiliyor.
LPG VE OTOMATİK ŞANZIMAN BİR ARADA
Modelin dikkat çeken özelliklerinden biri de fabrika garantili LPG altyapısıyla otomatik şanzımanı bir arada sunması.
Yüksek sürüş pozisyonu ve yüksek yanaklı lastikleriyle şehir içi kullanıma yönelik özellikler sunan otomobilin yaklaşık 11 metrelik dönüş çapına sahip olduğu belirtiliyor.
İŞTE MERAK EDİLEN MODEL VE FİYATI
Türkiye'de satışa sunulan otomobil, Dacia Sandero Stepway Expression Eco-G 120 Auto.
Yenilenen Sandero Stepway, fabrika çıkışlı LPG sistemi ve 6 ileri EDC çift kavramalı otomatik şanzımanıyla 1 milyon 786 bin TL satış fiyatıyla Türkiye pazarındaki yerini aldı.