Kıdemde 5 günlük detay: AYM'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

AYM, istinaf mahkemesinin ise bu değerlendirmeyi neden benimsemediğini ilgili ve yeterli bir gerekçeyle açıklamadığını ifade ederek, bildirimin tebliğ tarihi ve sağlık raporunun etkisine ilişkin iddiaların karşılanmadığını vurguladı.