Kia EV2’ye siyah dokunuş: Yeni Black-Line versiyonu tanıtıldı

Güney Koreli üretici, EV2 ailesindeki Light, Air, Earth, First Edition ve GT-Line seçeneklerine bir yenisini ekledi. Serinin en dikkat çekici üyelerinden biri olmaya aday Black-Line, özellikle sportif görünümü ve kapsamlı donanım listesiyle fark yaratıyor.
GT-Line temel alınarak geliştirilen yeni versiyon, tamamen siyah konseptiyle dikkat çekiyor. Modelde koyu renkli 19 inç alaşım jantlar, kontrast oluşturan siyah tavan ve gövde genelinde kullanılan parlak siyah detaylar yer alıyor. İç mekânda da siyah temanın sürdürüldüğü araçta kaliteli suni deri döşemeler tercih edilmiş.