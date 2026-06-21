Kia EV2’ye siyah dokunuş: Yeni Black-Line versiyonu tanıtıldı

Kabin tarafında üç ekranlı dijital kokpit dikkat çekiyor. Sürücünün karşısında 12,3 inçlik dijital gösterge paneli bulunurken, orta bölümde 5,3 inçlik klima kontrol ekranı ve 12,3 inçlik multimedya ekranı yer alıyor. Araç ayrıca Kia Connect hizmetleri, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği ile uzaktan yazılım güncelleme özelliklerini de beraberinde getiriyor.

418 kilometreye kadar menzil

Kia EV2 Black-Line, 61 kWh kapasiteli batarya paketiyle geliyor. WLTP verilerine göre tek şarjla 418 kilometreye kadar yol alabilen model, 135 beygir gücündeki elektrik motoruyla görev yapıyor. Araç, 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlarken maksimum 161 km/s sürate ulaşabiliyor.