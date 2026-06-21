Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Kia EV2’ye siyah dokunuş: Yeni Black-Line versiyonu tanıtıldı

Kia EV2’ye siyah dokunuş: Yeni Black-Line versiyonu tanıtıldı

Kia, kompakt elektrikli SUV modeli EV2’nin ürün gamını yeni bir donanım seviyesiyle genişletti. “Black-Line” adı verilen yeni versiyon, özel siyah tasarım unsurları, gelişmiş teknolojileri ve uzun menzil sunan batarya paketiyle öne çıkıyor.

Kaynak: Diğer
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Kia EV2’ye siyah dokunuş: Yeni Black-Line versiyonu tanıtıldı - Resim: 1

Güney Koreli üretici, EV2 ailesindeki Light, Air, Earth, First Edition ve GT-Line seçeneklerine bir yenisini ekledi. Serinin en dikkat çekici üyelerinden biri olmaya aday Black-Line, özellikle sportif görünümü ve kapsamlı donanım listesiyle fark yaratıyor.

GT-Line temel alınarak geliştirilen yeni versiyon, tamamen siyah konseptiyle dikkat çekiyor. Modelde koyu renkli 19 inç alaşım jantlar, kontrast oluşturan siyah tavan ve gövde genelinde kullanılan parlak siyah detaylar yer alıyor. İç mekânda da siyah temanın sürdürüldüğü araçta kaliteli suni deri döşemeler tercih edilmiş.

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Kia EV2’ye siyah dokunuş: Yeni Black-Line versiyonu tanıtıldı - Resim: 2

Kabin tarafında üç ekranlı dijital kokpit dikkat çekiyor. Sürücünün karşısında 12,3 inçlik dijital gösterge paneli bulunurken, orta bölümde 5,3 inçlik klima kontrol ekranı ve 12,3 inçlik multimedya ekranı yer alıyor. Araç ayrıca Kia Connect hizmetleri, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği ile uzaktan yazılım güncelleme özelliklerini de beraberinde getiriyor.

418 kilometreye kadar menzil

Kia EV2 Black-Line, 61 kWh kapasiteli batarya paketiyle geliyor. WLTP verilerine göre tek şarjla 418 kilometreye kadar yol alabilen model, 135 beygir gücündeki elektrik motoruyla görev yapıyor. Araç, 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlarken maksimum 161 km/s sürate ulaşabiliyor.

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Kia EV2’ye siyah dokunuş: Yeni Black-Line versiyonu tanıtıldı - Resim: 3

Şarj tarafında da iddialı değerler sunan model, hızlı DC şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 30 dakikada doldurabiliyor. Bunun yanında 11 kW standart ve 22 kW’a kadar opsiyonel AC şarj desteği de sunuluyor.

Konfor ve teknoloji odaklı donanım

Yeni Black-Line paketinde Harman Kardon ses sistemi, elektrikli sürücü koltuğu, V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi, ısı pompası, çift bölgeli otomatik klima, geri görüş kamerası, ısıtmalı ön koltuklar ve otomatik açılan kapı kolları gibi birçok özellik standart olarak sunuluyor.

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Kia EV2’ye siyah dokunuş: Yeni Black-Line versiyonu tanıtıldı - Resim: 4

Güvenlik tarafında ise Highway Assistant 2.0 gelişmiş sürüş destek sistemi standart donanımlar arasında yer alıyor. Kullanışlı depolama alanlarıyla da öne çıkan model, 362 ila 403 litre arasında değişen bagaj hacmine ek olarak ön bölümde 15 litrelik bir saklama alanı sunuyor.

Kia, EV2 Black-Line için başlangıç fiyatını 40.890 euro olarak açıkladı. Yeni versiyonun ilk teslimatlarının Eylül ayında başlaması planlanıyor.

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