Günlük kullanımda sürekli su kaynatan kettle’lar, özellikle sert suyun etkisiyle kısa sürede kireçle kaplanır. Pek çok kişi bu durumu çözmek için güçlü kimyasallara yönelse de uzmanlar, bu tür ürünlerin cihaz içinde kalıntı bırakabileceğini ve sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor. Doğal yöntemler ise hem güvenli hem de çevre dostu bir alternatif sunuyor.
Kettle’daki kireci dakikalar içinde yok eden doğal yöntem: İlk günkü gibi
Kettle’lar, zamanla oluşan kireç birikimi nedeniyle performans kaybı yaşayabiliyor. Bu birikim yalnızca cihazın ömrünü kısaltmakla kalmıyor, aynı zamanda suyun tadını da olumsuz etkiliyor. Evde kolayca bulunabilen doğal malzemelerle etkili bir temizlik yapmak mümkün.Derleyen: Cansu İşcan
DOĞAL MALZEMELERLE GÜÇLÜ TEMİZLİK
Kireç temizliğinde en çok tercih edilen doğal yöntemlerin başında limon tuzu ve sirke geliyor. Kettle’ın içine su doldurup bir kaşık limon tuzu ekleyerek kaynatmak, tabandaki kirecin kısa sürede çözülmesini sağlar. Bu işlem sonrasında cihazın iç yüzeyinin gözle görülür şekilde temizlendiği fark edilir.
Bir diğer etkili yöntem ise sirke kullanımı. Beyaz sirke veya elma sirkesi suyla karıştırılıp kaynatıldığında, içeriğindeki asidik yapı kireci parçalayarak yüzeyden söker.
Temizlik sonrası oluşabilecek sirke kokusunu gidermek için cihazın bir kez temiz suyla kaynatılması yeterli.
PERFORMANSI ARTIRIR, TASARRUF SAĞLAR
Kireçten arındırılmış bir kettle, suyu daha hızlı ısıtarak enerji tüketimini azaltır. Kireç tabakası ısı iletimini zorlaştırdığı için cihaz daha fazla elektrik harcar ve zamanla yıpranır. Bu nedenle düzenli temizlik yapmak, hem enerji tasarrufu sağlar hem de cihazın kullanım ömrünü uzatır. Haftada bir ya da iki haftada bir yapılacak bakım oldukça faydalı.
DIŞ YÜZEY TEMİZLİĞİNİ UNUTMAYIN
Kettle’ın sadece içi değil, dış yüzeyi de zamanla lekelenebilir. Parmak izleri ve su lekelerini gidermek için doğal çözümler oldukça işe yarar. Nemli bir bez üzerine birkaç damla zeytinyağı damlatarak veya karbonatlı su kullanarak yüzeyi silmek, cihazın ilk günkü parlaklığına kavuşmasına yardımcı olur.