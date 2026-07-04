Rusya'da yaşanan olay, sosyal medyada kimlik taklidiyle yapılan dolandırıcılıkların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kerem Bürsin'in adını kullanıp milyonları cebe indirdi
Rusya'da yaşayan bir kadın, ünlü oyuncu Kerem Bürsin olduğunu iddia eden bir dolandırıcının ağına düştü. Aylar süren yazışmaların ardından yaklaşık 2 milyon ruble gönderen kadın, büyük bir şok yaşadı.Kaynak: Diğer
Moskova'da bir kütüphanede çalışan ve Türk dizilerinin hayranı olan bir kadın, 2024 yılında mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisini Kerem Bürsin olarak tanıtan bir kişiyle iletişime geçti.
Aylar boyunca devam eden yazışmaların ardından ikili arasında duygusal bir bağ kuruldu.
Değerli eşya bahanesiyle para istedi
Dolandırıcı, İstanbul'dan Moskova'ya içinde değerli eşyaların bulunduğu bir konteyner göndereceğini öne sürdü.
Gümrük işlemleri, nakliye masrafları ve çeşitli resmi ödemeler için acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek mağdurdan para talep etti.
Yaklaşık 2 milyon ruble gönderdi
Ünlü oyuncuyla konuştuğunu düşünen kadın, dolandırıcının hesabına toplamda yaklaşık 2 milyon ruble (yaklaşık 1,8 milyon TL) gönderdi. Paranın transfer edilmesinin ardından ise sözde Kerem Bürsin'e ulaşılamadı.
Gerçek soruşturmayla ortaya çıktı
Şikâyetin ardından başlatılan soruşturmada, hesabın arkasındaki kişinin Nijerya uyruklu bir internet dolandırıcısı olduğu belirlendi. Rus mahkemesi, sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, mağdura 3 milyon 36 bin ruble tazminat ödenmesine hükmetti.