Yeniçağ Gazetesi
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Kerem Bürsin'in adını kullanıp milyonları cebe indirdi

Rusya'da yaşayan bir kadın, ünlü oyuncu Kerem Bürsin olduğunu iddia eden bir dolandırıcının ağına düştü. Aylar süren yazışmaların ardından yaklaşık 2 milyon ruble gönderen kadın, büyük bir şok yaşadı.

Kaynak: Diğer
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Kerem Bürsin'in adını kullanıp milyonları cebe indirdi - Resim: 1

Rusya'da yaşanan olay, sosyal medyada kimlik taklidiyle yapılan dolandırıcılıkların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kerem Bürsin'in adını kullanıp milyonları cebe indirdi - Resim: 2

Moskova'da bir kütüphanede çalışan ve Türk dizilerinin hayranı olan bir kadın, 2024 yılında mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisini Kerem Bürsin olarak tanıtan bir kişiyle iletişime geçti.

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Kerem Bürsin'in adını kullanıp milyonları cebe indirdi - Resim: 3

Aylar boyunca devam eden yazışmaların ardından ikili arasında duygusal bir bağ kuruldu.

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Kerem Bürsin'in adını kullanıp milyonları cebe indirdi - Resim: 4

Değerli eşya bahanesiyle para istedi
Dolandırıcı, İstanbul'dan Moskova'ya içinde değerli eşyaların bulunduğu bir konteyner göndereceğini öne sürdü.

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Kerem Bürsin'in adını kullanıp milyonları cebe indirdi - Resim: 5

Gümrük işlemleri, nakliye masrafları ve çeşitli resmi ödemeler için acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek mağdurdan para talep etti.

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Kerem Bürsin'in adını kullanıp milyonları cebe indirdi - Resim: 6

Yaklaşık 2 milyon ruble gönderdi
Ünlü oyuncuyla konuştuğunu düşünen kadın, dolandırıcının hesabına toplamda yaklaşık 2 milyon ruble (yaklaşık 1,8 milyon TL) gönderdi. Paranın transfer edilmesinin ardından ise sözde Kerem Bürsin'e ulaşılamadı.

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Kerem Bürsin'in adını kullanıp milyonları cebe indirdi - Resim: 7

Gerçek soruşturmayla ortaya çıktı
Şikâyetin ardından başlatılan soruşturmada, hesabın arkasındaki kişinin Nijerya uyruklu bir internet dolandırıcısı olduğu belirlendi. Rus mahkemesi, sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, mağdura 3 milyon 36 bin ruble tazminat ödenmesine hükmetti.

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