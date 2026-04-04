Karabük’te ilginç bir olay yaşandı. Bayır Mahallesi Bağlar Sokak’ta yaşayan 61 yaşındaki M.D., kendisinin “Mesih” olduğunu iddia ederek evinin çatısına ve çevresine çeşitli yazılar yazdı.
Kendisini “Mesih” ilan etti: Ekipler harekete geçti
Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede evin çatısı ile çitlerinde “Peygamber”, “Mesih”, “İsa” ve benzeri ifadelerin yer aldığı görüldü.
Ekipler, ev sahibi M.D.’den yazıları kaldırmasını talep etti. Şahsın tepki göstermesi üzerine yazılar boya ile kapatılarak silindi.
M.D., ekiplerle yaptığı görüşmede kendisine “Allah tarafından tebliğ yapıldığını” öne sürdü. Herhangi bir suç işlemediğini savunan şahıs, bazı kişilerin kendisini desteklediğini iddia etti.
Kendisinin insanlara “tebliğde bulunduğunu” ifade eden M.D., yaptığı çağrıların şiddet içermediğini, en büyük mücadelenin söz ve kalemle yapıldığını dile getirdi.
Şahıs ayrıca, Mesih olduğuna dair inancının 5 ila 8 yıl önce kesinlik kazandığını ileri sürdü.