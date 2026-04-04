Yeniçağ Gazetesi
06 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Kendisini "Mesih" ilan etti: Ekipler harekete geçti

Karabük’te 61 yaşındaki bir kişi, kendisinin “Mesih” olduğunu iddia ederek evinin çatısına ve çevresine yazılar yazdı. Ekipler müdahale ederek yazıları kaldırdı.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
Karabük’te ilginç bir olay yaşandı. Bayır Mahallesi Bağlar Sokak’ta yaşayan 61 yaşındaki M.D., kendisinin “Mesih” olduğunu iddia ederek evinin çatısına ve çevresine çeşitli yazılar yazdı.

1 10
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede evin çatısı ile çitlerinde “Peygamber”, “Mesih”, “İsa” ve benzeri ifadelerin yer aldığı görüldü.

2 10
Ekipler, ev sahibi M.D.’den yazıları kaldırmasını talep etti. Şahsın tepki göstermesi üzerine yazılar boya ile kapatılarak silindi.

3 10
M.D., ekiplerle yaptığı görüşmede kendisine “Allah tarafından tebliğ yapıldığını” öne sürdü. Herhangi bir suç işlemediğini savunan şahıs, bazı kişilerin kendisini desteklediğini iddia etti.

4 10
Kendisinin insanlara “tebliğde bulunduğunu” ifade eden M.D., yaptığı çağrıların şiddet içermediğini, en büyük mücadelenin söz ve kalemle yapıldığını dile getirdi.

5 10
Şahıs ayrıca, Mesih olduğuna dair inancının 5 ila 8 yıl önce kesinlik kazandığını ileri sürdü.

6 10
7 10
8 10
9 10
10 10
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro