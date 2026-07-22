Kendi elleriyle felaketi yarattılar: 24 tanesini bıraktılar 600 milyonu geri döndü

BİYOLOJİK ÖNLEMLER SÜRÜYOR!

Avustralya, bugün hala tarım arazilerine ve doğal ekosisteme zarar veren milyonlarca tavşanı kontrol altında tutmak için biyolojik yöntemler ve sıkı takip önlemleri uygulamaya devam ediyor. Günümüzde bilim insanlarının virüs güncellemeleri ve alan denetimleriyle dizginlemeye çalıştığı bu tehdit, arkasında 160 yılı aşan devasa bir kriz geçmişi barındırıyor.