Kenan Yıldız'dan kariyer itirafı: 'Çocukluk hayalimden bile güzel'

'ÇOCUKLUK HAYALLERİNDE BİLE DAHA GÜZEL'
"Çocukken sadece ünlü bir futbolcu olmayı ve en üst seviyede futbol oynamayı hayal ediyordum. Ama bugün yaşadığım gerçeklik, çocukluk hayallerimden bile daha güzel."
'ÜÇ ÜLKEDE DE EVİMDE HİSSEDİYORUM'
"Almanya doğup büyüdüğüm, disiplin, düzen ve çalışma ahlakını öğrendiğim ülke. Türkiye’yi ise kalbimde taşıyorum: Babamın ülkesi, benim seçtiğim milli takım ve beni her daim değerli hissettirip aidiyet duygusunu yaşatan toprak. İtalya, özellikle de Torino ise bugün hem insan hem de futbolcu olarak olgunlaştığım yer. Bugün üç ülkede de kendimi evimde hissediyorum. Çünkü ailem her zaman bana yakın duruyor."
'10 NUMARA BÜYÜK BİR ONUR VE SORUMLULUK'
"Juventus’ta 10 numara sıradan bir forma değil. Bunu daha ilk anda hissediyorsunuz, çünkü kulübün tarihini ve sizden önce o formayı taşıyan oyuncuları tanıyorsunuz. Bu benim için büyük bir onur ve sorumluluk. Açıkçası formanın ağırlığını sürekli düşünmek istemiyorum. Çünkü günün sonunda sahada ben olmam, kendi futbolumu oynamam ve takıma katkı sağlamam gerekiyor."
'JUVENTUS İLK GÜNDEN İTİBAREN GÜVEN SAĞLADI'
"Juventus’u seçtiğimde bu sadece profesyonel bir karar değildi. Güven ilişkisine de dayanıyordu. Kulüp beni gerçekten görüyor, potansiyelime inanıyor ve adım adım gelişebileceğim bir yol sunuyordu. Genç bir futbolcu için en önemli şeylerden biri, insanların yalnızca iyi oynadığınız anlarda değil, tüm gelişim yolculuğunuz boyunca size inanması. Juventus bana bu hissi ilk günden itibaren verdi."
'SADE BİR İNSANIM'
"Aslında oldukça sade bir insanım. Saha dışında daha sakin, gürültüden uzak ve normal bir hayat yaşamayı tercih ediyorum. İyi giyinmeyi seviyor ama bunu her zaman rahat ve tamamen kendime ait bir şekilde yapmaya çalışıyorum."
'JUVENTUS'UN ÇOK GÜÇLÜ BİR KÜLTÜRÜ VAR'
"Futbolda da hayatta da özgüven çalışmaktan, emekten ve insanın kendi içinde kurduğu dengeden geliyor. Kendinizle barışık olduğunuzda bu özgüven saha dışına da doğal olarak yansıyor. Juventus’un bu anlamda çok güçlü bir kültürü var: Zarafet, karakter ve geleneğe duyulan saygı."
'TARAFTARIMIZIN ENERJİSİNİ YANIMIZDA TAŞIYORUZ'
"Milli takımın uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası’nda yer alması hepimizin içinde çok güçlü bir duygu uyandırıyor. Bir ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyor ama aynı zamanda taraftarlarımızın enerjisini de yanımızda taşıyoruz. Bu benim için çok özel bir motivasyon kaynağı."
'BAŞKALARIYLA KIYASLANAN BİRİ OLMAK İSTEMİYORUM'
"Futbolda goller, zaferler ve kupalar elbette çok önemli. Ama benim için o yolculuğu nasıl yaşadığınız da en az bunlar kadar değerli. Saygı, çalışma disiplini, aile ve her şeye rağmen ayaklarının yere basması…"
"Kendi hikayemi kurmak en büyük dileğim. Sadece başkalarıyla kıyaslanan biri olmak istemiyorum, Juventus’a, Türkiye Milli Takımı’na ve bana inanan insanlara gerçekten bana ait bir iz bırakmayı hedefliyorum."