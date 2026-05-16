Kenan Doğulu'ya şantaj mesajı: 'Otel videoların elimizde': 14 milyon TL istediler
Pop müziğin dev ismi Kenan Doğulu, "Otel görüntülerin elimizde" diyen siber zorbaların 300 bin dolarlık şantajıyla kabusu yaşadı. "Can güvenliğim yok" diyerek adliyeye koşan ünlü sanatçının şikayetiyle başlayan soruşturmada, yargıdan herkesi şoke eden bir son dakika kararı çıktı.
Kenan Doğulu, cep telefonuna gelen "Otel videoların bizde! Verdiğimiz hesap numarasına 300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) aktarmazsan savaşmak durumunda kalırız" şeklindeki mesaj nedeniyle büyük bir korku ve panik yaşadı.
Sanatçı "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa başvurdu
Kenan Doğulu'nun telefonuna, bilinmeyen bir numaradan mesaj geldi. Mesajda şöyle yazıyordu:
"Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var."
"300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk"
Yaşadığı tehdit ve şantaj olayının ardından ünlü pop sanatçısı, soluğu adliyede alarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
Doğulu, savcılığa hayati tehlikesinden duyduğu endişeyi aktardı. Bu gelişme üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.
Gerçekleştirilen derinlemesine incelemelerin sonucunda emniyet birimleri, mesajların gönderildiği hattın yurt dışı kaynaklı olduğunu ve şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşılamadığını rapora döktü.
Savcılık, suçun teşebbüs aşamasında kalmasını ve şüpheli şahısların kimliklerinin belirlenememesini gerekçe göstererek dosyaya yönelik takipsizlik kararı verdi.
Yaşanan bu şoke edici takipsizlik kararının ardından gözler Kenan Doğulu'ya çevrildi.
Ünlü popçunun hukuki mücadelesini sürdürüp sürdürmeyeceği hayranları arasında merak konusu oldu.
Magazin camiasında derin yankı uyandıran bu gizemli şantaj vakası, siber zorbalığın korkutucu boyutlarına dair akıllarda soru işaretleri bırakarak şimdilik belirsizliğini korudu.