Yeniçağ Gazetesi
16 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 21°
Kenan Doğulu'ya şantaj mesajı: 'Otel videoların elimizde': 14 milyon TL istediler

Pop müziğin dev ismi Kenan Doğulu, "Otel görüntülerin elimizde" diyen siber zorbaların 300 bin dolarlık şantajıyla kabusu yaşadı. "Can güvenliğim yok" diyerek adliyeye koşan ünlü sanatçının şikayetiyle başlayan soruşturmada, yargıdan herkesi şoke eden bir son dakika kararı çıktı.

Ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu, "Otel görüntülerin elimizde" ifadesiyle kendisinden 300 bin dolar talep edilen, dehşet verici bir şantaj mesajı nedeniyle hayatının en zor günlerini geçirdi. Can korkusuyla vakit kaybetmeden adli makamlara başvuran şarkıcının şikayetiyle birlikte gizemli bir soruşturma açıldı ve siber zorbaların izine yurtdışında ulaşılamaya çalışıldı. Yaşananların arka planı aydınlatılmaya çalışılırken, yargı cephesinden gelen ve büyük şaşkınlık yaratan son dakika kararı gündeme bomba gibi düştü.

Kenan Doğulu, cep telefonuna gelen "Otel videoların bizde! Verdiğimiz hesap numarasına 300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) aktarmazsan savaşmak durumunda kalırız" şeklindeki mesaj nedeniyle büyük bir korku ve panik yaşadı.

Sanatçı "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa başvurdu

Kenan Doğulu'nun telefonuna, bilinmeyen bir numaradan mesaj geldi. Mesajda şöyle yazıyordu:

"Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var."

"300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk"

Yaşadığı tehdit ve şantaj olayının ardından ünlü pop sanatçısı, soluğu adliyede alarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Doğulu, savcılığa hayati tehlikesinden duyduğu endişeyi aktardı. Bu gelişme üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

Gerçekleştirilen derinlemesine incelemelerin sonucunda emniyet birimleri, mesajların gönderildiği hattın yurt dışı kaynaklı olduğunu ve şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşılamadığını rapora döktü.

Savcılık, suçun teşebbüs aşamasında kalmasını ve şüpheli şahısların kimliklerinin belirlenememesini gerekçe göstererek dosyaya yönelik takipsizlik kararı verdi.

Yaşanan bu şoke edici takipsizlik kararının ardından gözler Kenan Doğulu'ya çevrildi.

Ünlü popçunun hukuki mücadelesini sürdürüp sürdürmeyeceği hayranları arasında merak konusu oldu.

Magazin camiasında derin yankı uyandıran bu gizemli şantaj vakası, siber zorbalığın korkutucu boyutlarına dair akıllarda soru işaretleri bırakarak şimdilik belirsizliğini korudu.

