İspanya’nın Sevilla kenti yakınlarında yürütülen boru hattı çalışması, arkeoloji dünyasını sarsan bir keşifle sonuçlandı. Tomares kasabasında yapılan kazı sırasında, Roma dönemine ait büyük bir hazine gün yüzüne çıkarıldı.
Kazı sırasında şok eden keşif: Toprağın altından yüzlerce kilo altın buldular
İspanya’da boru hattı çalışması sırasında ortaya çıkan tarihi buluntu büyük heyecan yarattı. Toprağın altından çıkan yüzlerce kiloluk hazine incelemeye alındı.Kaynak: Diğer
Tesadüfen bulundu
El Olivar del Zaudín Parkı’nda yapılan rutin kazı sırasında ekskavatörün sert cisimlere çarpması üzerine çalışmalar durduruldu. Yapılan incelemelerde toprak altında çok sayıda antik amfora olduğu tespit edildi.
Amforalar açıldı
Kazı sırasında 19 amfora ortaya çıkarılırken, bunların 9’u sağlam şekilde çıkarıldı. Hasar gören amforaların içinden binlerce sikke bulundu. Bölge güvenlik altına alınarak detaylı kurtarma kazısı başlatıldı.
Binlerce Roma sikkesi
Uzmanlar, amforaların içinden 50 binden fazla Roma sikkesi çıktığını açıkladı. Sikkelerin M.S. 290-310 yılları arasına tarihlendirildiği ve üzerlerinde İmparator I. Konstantin ile Galerius’un büstlerinin yer aldığı belirtildi.
Sikkelerin neredeyse hiç kullanılmamış olması, bunların dolaşıma girmeden saklandığını gösteriyor.
Ağırlığı dikkat çekti
Bulunan sikkelerin toplam ağırlığının yaklaşık 600 kilogram olduğu ifade edildi. Normalde zeytinyağı taşımak için kullanılan amforaların bu kez adeta bir para kasası olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.
Tarihi sır araştırılıyor
Tarihçiler, hazinenin bir askeri garnizona ait olabileceğini ya da vergi gelirlerinin depolandığı bir alan olarak kullanıldığını düşünüyor. Olası bir saldırı ya da kriz nedeniyle gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Buluntular, detaylı inceleme için Sevilla Arkeoloji Müzesi’ne götürülürken, restorasyon ve analiz çalışmaları sürüyor.