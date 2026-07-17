Kazı sırasında şok eden keşif: Toprağın altından yüzlerce kilo altın buldular

Tarihi sır araştırılıyor

Tarihçiler, hazinenin bir askeri garnizona ait olabileceğini ya da vergi gelirlerinin depolandığı bir alan olarak kullanıldığını düşünüyor. Olası bir saldırı ya da kriz nedeniyle gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Buluntular, detaylı inceleme için Sevilla Arkeoloji Müzesi’ne götürülürken, restorasyon ve analiz çalışmaları sürüyor.