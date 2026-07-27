Kazada takla atan otomobil alev alev yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada araçta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.