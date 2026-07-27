Yeniçağ Gazetesi
27 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kazada takla atan otomobil alev alev yandı

Kazada takla atan otomobil alev alev yandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobil alev aldı.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kazada takla atan otomobil alev alev yandı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesi Boğazyolu mevkisinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

1 5
Kazada takla atan otomobil alev alev yandı - Resim: 2

Kazanın ardından araçtan dumanlar yükselmeye başlarken, kısa süre içerisinde otomobil alevlere teslim oldu. Araçta bulunanlar, yangın büyümeden önce araçtan çıkarak kurtuldu.

2 5
Kazada takla atan otomobil alev alev yandı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada araçta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

3 5
Kazada takla atan otomobil alev alev yandı - Resim: 4
4 5
Kazada takla atan otomobil alev alev yandı - Resim: 5
5 5
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro