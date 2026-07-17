TV8'in ilgiyle takip edilen yarışmasında yapılan bu açıklama, hem stüdyodaki yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi.
Kaza haberini Somer Şef verdi: MasterChef yarışmacısı devam edemeyecek
MasterChef Türkiye 2026'nın yeni bölüm fragmanı, bu kez mutfaktaki rekabetten çok duygusal anlarla dikkat çekti. Fragmanda konuşan Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan Ahmet Taylan Duman'ın geçirdiği ciddi motosiklet kazası nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.Kaynak: Haber Merkezi
Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada "Ahmet Taylan Duman'a ne oldu?" ve "Neden yarışmadan ayrılıyor?" soruları kısa sürede gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi.
SOMER SİVRİOĞLU KAZAYI DUYURDU
Yayınlanan tanıtımda Somer Sivrioğlu, üçlü düello etabında yer alması beklenen Ahmet Taylan Duman'ın ağır bir motosiklet kazası geçirdiğini açıkladı. Açıklama sırasında yarışmacılar büyük üzüntü yaşarken, izleyiciler de genç şef adayının sağlık durumunu merak etmeye başladı.
YARIŞMA SERÜVENİ ERKEN SONA ERDİ
Programda paylaşılan bilgilere göre Ahmet Taylan Duman, yaşadığı kaza nedeniyle MasterChef Türkiye 2026 macerasını sürdürme şansı bulamayacak. Sağlık durumuna ilişkin ayrıntıların yeni bölümde paylaşılması beklenirken, yarışmacının vedası izleyicilerde duygusal anlar yaşattı.
AHMET TAYLAN DUMAN KİMDİR?
Antalya'dan yarışmaya katılan Ahmet Taylan Duman, gastronomi eğitiminin ardından özel şef olarak kariyerine başladı. İlk turdaki başarılı performansıyla jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın beğenisini kazanan Duman, özellikle teknik becerisi ve özenli tabak sunumlarıyla öne çıkan isimlerden biri olmuştu.
GÖZLER YENİ BÖLÜMDE
MasterChef Türkiye 2026'da üçlü düello heyecanı devam ederken, Ahmet Taylan Duman'ın geçirdiği kazaya ilişkin ayrıntılar ve yarışmadan ayrılış sürecinin yeni bölümde izleyicilerle paylaşılması bekleniyor. Somer Sivrioğlu'nun fragmandaki açıklaması sezonun en çok konuşulan gelişmelerinden biri olurken, izleyiciler genç yarışmacının sağlık durumuna ilişkin yeni bilgileri yakından takip ediyor.