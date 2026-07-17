Kaza haberini Somer Şef verdi: MasterChef yarışmacısı devam edemeyecek

AHMET TAYLAN DUMAN KİMDİR?

Antalya'dan yarışmaya katılan Ahmet Taylan Duman, gastronomi eğitiminin ardından özel şef olarak kariyerine başladı. İlk turdaki başarılı performansıyla jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın beğenisini kazanan Duman, özellikle teknik becerisi ve özenli tabak sunumlarıyla öne çıkan isimlerden biri olmuştu.

GÖZLER YENİ BÖLÜMDE

MasterChef Türkiye 2026'da üçlü düello heyecanı devam ederken, Ahmet Taylan Duman'ın geçirdiği kazaya ilişkin ayrıntılar ve yarışmadan ayrılış sürecinin yeni bölümde izleyicilerle paylaşılması bekleniyor. Somer Sivrioğlu'nun fragmandaki açıklaması sezonun en çok konuşulan gelişmelerinden biri olurken, izleyiciler genç yarışmacının sağlık durumuna ilişkin yeni bilgileri yakından takip ediyor.