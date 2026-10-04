Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Kayseri'deki basket maçında büyük kavga: Pota altında yumruklar konuştu

Kayseri'deki basket maçında büyük kavga: Pota altında yumruklar konuştu

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Turgutlu Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada gerginlik yaşandı. Pota altında karşı karşıya gelen Beatrice Mompremier ve Kelsey Renee Bone diskalifiye edilirken mücadeleyi ev sahibi ekip 64-58 kazandı.

Kaynak: İHA
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Kayseri'deki basket maçında büyük kavga: Pota altında yumruklar konuştu - Resim: 1

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 64-58 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

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Kayseri'deki basket maçında büyük kavga: Pota altında yumruklar konuştu - Resim: 2

Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya, son periyotta iki oyuncu arasında yaşanan kavga damga vurdu.

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Kayseri'deki basket maçında büyük kavga: Pota altında yumruklar konuştu - Resim: 3

POTA ALTINDA GERGİNLİK: İKİ OYUNCU DİSKALİFİYE EDİLDİ

Karşılaşmanın bitimine 9 dakika 9 saniye kala, pota altında yaşanan ikili mücadelenin ardından Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Beatrice Mompremier ile Turgutlu Belediyespor'dan Kelsey Renee Bone arasında gerginlik çıktı.

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Kayseri'deki basket maçında büyük kavga: Pota altında yumruklar konuştu - Resim: 4

İki oyuncu arasındaki tartışmanın yumruk yumruğa kavgaya dönüşmesi üzerine hakemler, Mompremier ve Bone'u diskalifiye etti.

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Kayseri'deki basket maçında büyük kavga: Pota altında yumruklar konuştu - Resim: 5

Her iki basketbolcu da karşılaşmanın kalan bölümünde forma giyemedi.

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Kayseri'deki basket maçında büyük kavga: Pota altında yumruklar konuştu - Resim: 6

KAYSERİ EKİBİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Sahadaki gerginliğin gölgesinde tamamlanan mücadeleyi Melikgazi Kayseri Basketbol 64-58 kazanarak ligdeki ilk galibiyetine ulaştı.

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Kayseri'deki basket maçında büyük kavga: Pota altında yumruklar konuştu - Resim: 7

Ev sahibi ekipte Morgan Jones, 29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Hatice Pelin Gülçelik 12, Harsimran Kaur ise 9 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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Kayseri'deki basket maçında büyük kavga: Pota altında yumruklar konuştu - Resim: 8

Turgutlu Belediyespor'da D. Fair'in 27 ve Mikayla Cowling'in 12 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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