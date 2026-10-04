Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 64-58 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti.
Kayseri'deki basket maçında büyük kavga: Pota altında yumruklar konuştu
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Turgutlu Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada gerginlik yaşandı. Pota altında karşı karşıya gelen Beatrice Mompremier ve Kelsey Renee Bone diskalifiye edilirken mücadeleyi ev sahibi ekip 64-58 kazandı.Kaynak: İHA
Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya, son periyotta iki oyuncu arasında yaşanan kavga damga vurdu.
POTA ALTINDA GERGİNLİK: İKİ OYUNCU DİSKALİFİYE EDİLDİ
Karşılaşmanın bitimine 9 dakika 9 saniye kala, pota altında yaşanan ikili mücadelenin ardından Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Beatrice Mompremier ile Turgutlu Belediyespor'dan Kelsey Renee Bone arasında gerginlik çıktı.
İki oyuncu arasındaki tartışmanın yumruk yumruğa kavgaya dönüşmesi üzerine hakemler, Mompremier ve Bone'u diskalifiye etti.
Her iki basketbolcu da karşılaşmanın kalan bölümünde forma giyemedi.
KAYSERİ EKİBİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Sahadaki gerginliğin gölgesinde tamamlanan mücadeleyi Melikgazi Kayseri Basketbol 64-58 kazanarak ligdeki ilk galibiyetine ulaştı.
Ev sahibi ekipte Morgan Jones, 29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Hatice Pelin Gülçelik 12, Harsimran Kaur ise 9 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Turgutlu Belediyespor'da D. Fair'in 27 ve Mikayla Cowling'in 12 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.