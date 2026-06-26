Kayseri'de ezber bozan spor: Şalvarla pedal çevirip yağ yakıyorlar

O da bizim ilgimizi çekiyor. Gelip hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz. Bu çok iyi hissettiriyor. Genimizde olan şeyleri yapmak bize daha iyi hissettiriyor. Yöresel danslar oluyor. Niğdeli olan arkadaşımız var. Niğde yöresine ait danslar yapıyoruz. ‘Naciye’ falan oynuyoruz. O gibi şeyler burada güzel oluyor. Bana çok güzel tepkiler geldi.