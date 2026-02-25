Kayseri’de meydana gelen cep telefonu hırsızlığı olayı, polis ekiplerinin detaylı kamera çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt Mahallesi’nde yaşanan hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yaklaşık 53 saatlik görüntü analizi sonucunda şüphelilerin S.G. (21) ile G.G. (14) olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalınan cep telefonu bulunarak sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.