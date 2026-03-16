Katy Perry’yi alevler sardı: 'Watch It Burn' klip çekiminde yangın paniği
Derleyen: Hava Demir
Olay, Katy Perry'nin yaklaşan şarkısı "Watch It Burn" klibinin setinde meydana geldi. Dramik sahneler sırasında piroteknik efektlerin tasarlandığından fazla yükselmesiyle birlikte çekimler derhal durduruldu.
Set ekibi hızla harekete geçerek yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Yıldız şarkıcı, ekip tarafından güvenli bir bölgeye alınarak olası bir yaralanma önlendi. O korku anları kameralara yansıyarak sosyal medyada hızla yayıldı ve hayranlarını endişelendirdi.
Şarkıcının kostümünün yangına dayanıklı malzemeden yapıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilse de, alevlerin kontrolden çıkması sette kısa süreli panik yarattı. Katy Perry'den veya yapım ekibinden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu olay, Perry'nin 2026 comeback dönemindeki iddialı görsellerinin bir parçası olarak görülüyor. Hayranlar, klipin ne zaman yayınlanacağını merakla bekliyor.
Katty Perry Kimdir?
Katy Perry (gerçek adı Katheryn Elizabeth Hudson), Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve televizyon kişiliğidir. Pop müziğin en ikonik isimlerinden biri olarak kabul edilir ve "Queen of Camp" (kamp kraliçesi) lakabıyla anılır.
2001'de Katy Hudson adıyla gospel tarzı ilk albümünü çıkardı ancak büyük başarı elde edemedi. 2007'de Capitol Records ile anlaştıktan sonra annesinin kızlık soyadından esinlenerek Katy Perry sahne adını aldı.
2008'de çıkan One of the Boys albümüyle patlama yaptı. "I Kissed a Girl" ve "Hot n Cold" gibi hitlerle dünya çapında ünlendi.
2010 albümü Teenage Dream ile tarihe geçti; albümden 5 şarkı Billboard Hot 100'de 1 numaraya ulaştı (Michael Jackson'dan sonra bunu başaran ilk kadın sanatçı oldu). "Firework", "California Gurls", "Roar", "Dark Horse", "E.T." gibi şarkılarıyla 143 milyondan fazla (bazı kaynaklarda 150 milyonu aşan) kayıt sattı.
2025'te Blue Origin ile uzaya çıktı (New Shepard NS-31 uçuşu), Lifetimes Tour adlı turnesini tamamladı ve müzik kariyerine iddialı bir şekilde devam ediyor.