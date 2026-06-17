Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu" projesi kapsamındaki şenlik, renkli halk oyunları gösterileriyle başladı.
Kastamonu'da geleceğin ustaları buluştu: 2026 Mesleki Eğitim Şenliği'ne yoğun ilgi
Milli Eğitim Bakanlığının güncel politika belgeleri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Kastamonu'da düzenlenen "2026 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitim Şenliği", meslek lisesi öğrencilerinin yıl boyunca ürettiği göz alıcı projeleri Cumhuriyet Meydanı'nda görücüye çıkardı.Kaynak: İHA
Cumhuriyet Meydanı'ndaki organizasyona; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammed Bilal Macit, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı. Protokol üyeleri, stantları tek tek gezerek gençlerin üretim, tasarım ve teknoloji alanındaki yenilikçi çalışmalarını yakından inceledi.
Şenlikte en çok dikkat çeken stantlardan biri Kastamonu Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Okulun Mobilya Teknisyeni Hüseyin Tatar, anaokulu seviyesindeki çocuklara yönelik tamamen doğal malzemelerden üretim yaptıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:
"Mobilya bölümünde ahşap oyuncaklar yapıyoruz. Üç yıl önce yaptığımız 150 bin oyuncağı Bakanlığımıza satmıştık. 23 çeşit oyuncağımız var, bunların 5 tanesinin üretim bant sistemi kuruludur. 20 anaokulu öğretmenimizin projesi sonrası oyuncaklarımız üretildi."
Aynı okulun öğrencilerinden Haydar Yılmaz Türk ise çevre bilincine odaklanarak atık malzemelerden ürettikleri geri dönüşüm projelerini sergilediklerini aktardı.
10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Şevval Candan, üzerindeki özel tasarım elbiseyle dikkatleri üzerine çekti. Kastamonu'nun köklü kültürünü tasarımlarına yansıttıklarını belirten Candan: "Elbisemin beyaz kısımları Daday'ın el dokumasıdır. Bu kumaşların hepsi Kastamonu yöresine aittir. Eskiden bu elbise Kastamonuluların yöresel gelinliği olarak giyiliyordu" diyerek kültürel hafızayı yaşattıklarını ifade etti.
Taşköprü Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı öğrencisi Alev İnce de dijital ortamda hazırlayıp kendi diktikleri özgün tişörtleri tanıttı. İnce, "Hiçbir şekilde yapay zeka kullanmadık. Kendimiz dijital ortamlarda, uygulamalar üzerinden tasarladık. Birkaç fotoğrafı üst üste koyarak yaptık ve her biri tek" dedi.
Şenliğin bir diğer iddialı okulu olan Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Okul Müdürü Orhan Ozin, okullarının üretim kapasitesine vurgu yaptı. Ozin, şu ifadeleri kullandı:
"6 farklı alanda 45 bin dönümlük bir arazide öğrencilerimize mesleki eğitim veriyoruz. Okulumuz, diğer okullardan farklı olarak tarım meslek lisesi alanı açtı. Sergi alanımızda değişik ürünlerimiz mevcut; mobilya, metal, makine, bilişim ve diğer alanlardaki ürünlerimizi sergiliyoruz."
Ziyaretçiler arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencisi Ela Ceylin Odabaş da stantlarda çok ilginç tasarımlarla karşılaştıklarını ve şenliğin kendileri için ufuk açıcı olduğunu dile getirdi. Üretim, istihdam ve mesleki beceriyi harmanlayan şenlik, Kastamonululardan tam not aldı.