Kastamonu'da geleceğin ustaları buluştu: 2026 Mesleki Eğitim Şenliği'ne yoğun ilgi

Taşköprü Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı öğrencisi Alev İnce de dijital ortamda hazırlayıp kendi diktikleri özgün tişörtleri tanıttı. İnce, "Hiçbir şekilde yapay zeka kullanmadık. Kendimiz dijital ortamlarda, uygulamalar üzerinden tasarladık. Birkaç fotoğrafı üst üste koyarak yaptık ve her biri tek" dedi.