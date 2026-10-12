Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor

Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor

Volvo’nun tamamen elektrikli SUV modeli EX60, üretim kaynaklı gecikmenin ardından kasım ayında Türkiye’de satışa sunulacak. P10 ve P12 adlı iki dört çeker seçeneğiyle gelecek aracın menzili, üst versiyonda uygun koşullarda rekor seviyelere yaklaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 1

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, elektrikli araç portföyüne eklediği yeni modelleri Türkiye pazarına taşımayı sürdürüyor.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 2

Markanın tamamen elektrikle çalışan SUV modeli EX60’ın Türkiye’de satışa çıkacağı tarih de netleşti.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 3

Aracın kasım ayında bayilerdeki yerini alması planlanıyor.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 4

Volvo, yakın zamanda ES90 modelini Türkiye’deki otomobil tutkunlarının beğenisine sunmuştu.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 5

Şirketin Türkiye’deki yeni hamlesi ise EX60 olacak.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 6

Volvo Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci’ye yaptığı değerlendirmede modelin ülkeye geliş takvimi hakkında bilgi verdi.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 7

EX60 için daha önce eylül ayı hedefleniyordu.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 8

Ancak üretim aşamasında karşılaşılan sorunlar nedeniyle takvim değişti ve Türkiye lansmanı yaklaşık iki ay ileriye alındı.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 9

Yeni planlamaya göre elektrikli SUV, kasım ayında Türkiye’deki showroomlarda satışa sunulacak.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 10

Türkiye’de iki ayrı donanım seçeneğiyle sunulacak Volvo EX60, her iki versiyonunda da dört tekerlekten çekiş sistemiyle (AWD) tercih edilebilecek.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 11

Modeller arasındaki temel farklardan biri, tek şarjla kat edilebilen mesafe olacak.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 12

P10 adıyla satışa çıkacak versiyon, tam şarjla 515 kilometreye kadar yol alabilecek.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 13

Bu seçenek, EX60’ın Türkiye’de sunulacak iki dört çeker alternatifinden biri olacak.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 14

Serinin daha uzun menzil sunan seçeneği P12, standart kullanımda 644 kilometrelik sürüş mesafesi vadediyor.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 15

Uygun sürüş şartlarının sağlanması ve aracın düşük hızlarda kullanılması durumunda ise ulaşılabilecek menzil 800 kilometreye kadar yükseliyor.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 16

Türkiye otomotiv pazarında daralma ve ithalatla ilgili engellerin bulunduğu bir dönemde Volvo, yeni modelleriyle ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.

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Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor - Resim: 17

Kasım ayında satışa sunulması planlanan EX60 da markanın Türkiye’deki elektrikli araç seçenekleri arasına katılacak.

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