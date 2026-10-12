İsveçli otomobil üreticisi Volvo, elektrikli araç portföyüne eklediği yeni modelleri Türkiye pazarına taşımayı sürdürüyor.
Kasımda Türkiye’de: Elektrikli SUV, meydan okuyan menzille geliyor
Volvo’nun tamamen elektrikli SUV modeli EX60, üretim kaynaklı gecikmenin ardından kasım ayında Türkiye’de satışa sunulacak. P10 ve P12 adlı iki dört çeker seçeneğiyle gelecek aracın menzili, üst versiyonda uygun koşullarda rekor seviyelere yaklaşacak.Kaynak: Haber Merkezi
Markanın tamamen elektrikle çalışan SUV modeli EX60’ın Türkiye’de satışa çıkacağı tarih de netleşti.
Aracın kasım ayında bayilerdeki yerini alması planlanıyor.
Volvo, yakın zamanda ES90 modelini Türkiye’deki otomobil tutkunlarının beğenisine sunmuştu.
Şirketin Türkiye’deki yeni hamlesi ise EX60 olacak.
Volvo Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci’ye yaptığı değerlendirmede modelin ülkeye geliş takvimi hakkında bilgi verdi.
EX60 için daha önce eylül ayı hedefleniyordu.
Ancak üretim aşamasında karşılaşılan sorunlar nedeniyle takvim değişti ve Türkiye lansmanı yaklaşık iki ay ileriye alındı.
Yeni planlamaya göre elektrikli SUV, kasım ayında Türkiye’deki showroomlarda satışa sunulacak.
Türkiye’de iki ayrı donanım seçeneğiyle sunulacak Volvo EX60, her iki versiyonunda da dört tekerlekten çekiş sistemiyle (AWD) tercih edilebilecek.
Modeller arasındaki temel farklardan biri, tek şarjla kat edilebilen mesafe olacak.
P10 adıyla satışa çıkacak versiyon, tam şarjla 515 kilometreye kadar yol alabilecek.
Bu seçenek, EX60’ın Türkiye’de sunulacak iki dört çeker alternatifinden biri olacak.
Serinin daha uzun menzil sunan seçeneği P12, standart kullanımda 644 kilometrelik sürüş mesafesi vadediyor.
Uygun sürüş şartlarının sağlanması ve aracın düşük hızlarda kullanılması durumunda ise ulaşılabilecek menzil 800 kilometreye kadar yükseliyor.
Türkiye otomotiv pazarında daralma ve ithalatla ilgili engellerin bulunduğu bir dönemde Volvo, yeni modelleriyle ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.
Kasım ayında satışa sunulması planlanan EX60 da markanın Türkiye’deki elektrikli araç seçenekleri arasına katılacak.