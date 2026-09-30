Kars’ın simge lezzetleri arasında yer alan ve 3 Ekim 2023 tarihinde coğrafi işaret tescili alan Kars kazında, kış öncesi zorlu besi süreci başladı.
Kars kazında kritik besi dönemi başladı
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Kars kazında kesim öncesi besi dönemi başlarken, yerel üreticiler dışarıdan getirilen kazların "Kars kazı" adıyla satılmasından şikayetçi.Kaynak: İHA
Yaz aylarından itibaren meralarda doğal ortamda büyütülen kazlar, soğuk havaların bastırmasıyla birlikte geleneksel yöntemlerle arpa ağırlıklı beslenmeye alındı.
Bölgedeki geleneksel yetiştiricilikte kar yağışı ve dondurucu soğuklar büyük önem taşıyor; karla buluşan ve soğukta yağlanan kazların eti lezzet kazanarak kesim olgunluğuna ulaşıyor.
Susuz ilçesinde eski belediye başkanlığı görevinden sonra 6 yıldır çiftliğinde kaz yetiştiriciliği yapan Ali Yeğin, 6 aylık zahmetli bir sürecin ardından ürünleri kar yağışıyla birlikte kesime hazırladıklarını belirtti.
"FABRİKA ATIKLARIYLA BESLENEN DİŞARIDAN GELEN KAZLAR SÖKTÜRÜLÜYOR"
Kars kazının marka değerinin artmasıyla birlikte piyasada haksız rekabetin çoğaldığını vurgulayan üretici Ali Yeğin, şehir dışından getirilen ya da ördek gibi farklı türlerin "Kars kazı" etiketiyle satılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Yeğin, "Dışarıda adam bunu sadece fabrika atıkları ve çeşitli şeylerle besliyor. Tadı, tuzu yok; sadece kilo ağır gelsin diye yağlandırıyorlar. Bizim geleneksel emeğimizle rekabet edemez hale geldik, bu yüzden üretimi azaltmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.
Yerel üreticiler, tüketicilere satın aldıkları ürünün menşeine ve yetiştirilme koşullarına dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulunurken, coğrafi işaret tesciline uygun hakiki Kars kazının korunması ve yerel besiciliğin sürdürülebilirliği için denetimlerin artırılmasını talep ediyor.