Kars kazında kritik besi dönemi başladı

Yeğin, "Dışarıda adam bunu sadece fabrika atıkları ve çeşitli şeylerle besliyor. Tadı, tuzu yok; sadece kilo ağır gelsin diye yağlandırıyorlar. Bizim geleneksel emeğimizle rekabet edemez hale geldik, bu yüzden üretimi azaltmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.