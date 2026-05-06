Karpuz keserken mutfaktaki savaş alanına veda edin: İşte en temiz yöntem

Tüm kesikleri attıktan sonra, meyveyi kabuğundan tek bir hamlede ayırmak gerekiyor. Bıçağınızı, karpuzun kırmızı eti ile beyaz kabuk kısmının birleştiği o çizgiye yerleştirin. Bıçağı bir uçtan diğer uca, hafif kavisli bir hareketle ilerleterek tüm meyveyi kabuktan tereyağından kıl çeker gibi ayırın. Bu teknik sayesinde, hazırladığınız küpler dağılmadan bütün halinde kalır ve servis yapmak çocuk oyuncağına döner. İnce ve sivri uçlu bir bıçak kullanmak, özellikle köşelere ulaşırken işinizi daha da temiz yapmanızı sağlar. Acele etmeden, kontrollü ve yavaş hareket etmek hem elinizi korur hem de karpuzun şeklini muhafaza eder.