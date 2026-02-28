Kardeşler arası miras kavgasında herkes yanlış biliyor: Vakit kaybetmeyin

Pek çok mirasçı, "Ben bu evde oturuyorum, satılmasına izin vermiyorum" diyerek süreci engelleyebileceğini düşünüyor. Ancak hukuk sistemi bu konuda oldukça net. Ortak bir mal üzerinde taraflardan biri çözüm istiyorsa, diğer ortakların rızası aranmaksızın mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor.