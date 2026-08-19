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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, kaza Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Atakent köyü civarında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, aniden yola çıkan başıboş eşeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle eşek olay yerinde telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.