Karadeniz'den gelen beyaz tozun sırrı çözüldü: İşte laboratuvar raporu

Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yapılan ölçümlerde kıyıya vuran maddede herhangi bir kimyasal veya radyoaktif unsur bulunmadığı tespit edildi. Toplam ağırlığı yaklaşık 800 kilogram olduğu değerlendirilen çuvallar, herhangi bir döküntü veya sızıntıya neden olmayacak şekilde uygun alanlara taşındı. Maddenin içeriğinin ve özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince numuneler alındı. Numuneler, analiz edilmek üzere Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümlerine gönderildi.