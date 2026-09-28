1989 yapımı, 140 metre uzunluğundaki Cook Adaları bayraklı VOLGA-4007’nin, Türk denizcilik şirketleriyle bağlantılı olduğu öğrenildi. Geminin baş tarafında dalgalanan Türk bayrağı dikkat çekerken, gövdesindeki tahribat Karadeniz'deki güvenlik riskinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Karadeniz'de savaşın izleri kıyılarımıza vuruyor
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'deki ticari deniz trafiğini hedef alan insansız hava aracı (İHA/dron) saldırılarının son kurbanı VOLGA-4007 adlı kuru yük gemisi oldu. Saldırıda aldığı ağır hasarın izlerini taşıyan dev gemi, güvenlik ve teknik incelemeler için Trabzon açıklarına demirledi.Kaynak: İHA
NOVOROSSİYSK ÇIKIŞINDA 4 DRONLA HEDEF ALINDI
Alınan bilgilere göre VOLGA-4007, 20 Ağustos 2026 tarihinde Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan ayrıldığı sırada peş peşe 4 dronun hedefi oldu. Saldırı esnasında gemide bulunan 13 kişilik mürettebat hızla tahliye edilirken, gemide ciddi ölçekte yapısal hasar meydana geldi.
TRABZON AÇIKLARI HASARLI GEMİLERİN SIĞINAĞI HALİNE GELDİ
Savaşın tırmanmasıyla birlikte Karadeniz'de vurulan çok sayıda ticari geminin onarım ve güvenlik amacıyla Trabzon ve çevresindeki sulara yöneldiği görülüyor. Son dönemde bölgeye sığınan diğer gemiler ise şunlar:
MV Reyhan Sarı: Temmuz ayında Taman'dan Trabzon'a kömür taşırken Novorossiysk açıklarında vuruldu. Saldırıda 1 mürettebat hayatını kaybetti, 2 personel yaralandı.
GAS NERO: Panama bayraklı LPG tankeri dron saldırısı sonrası çıkan yangının ardından Sürmene açıklarında emniyete alındı.
İsmi Açıklanmayan LPG Tankeri: Temmuz ayı sonunda burun ve kaptan köşkü kısımlarından vurularak Akçaabat Söğütlü açıklarına demirledi.
Lider Bordo-Mavi: 26 Ağustos gecesi Tuapse açıklarında 3 dronun hedefi olan Ro-Ro gemisinde yangın çıktı, 5 mürettebat yaralandı. Gemi kontrol altına alındıktan sonra Trabzon Limanı'na getirildi.
VOLGA-4007'nin de Trabzon'a gelmesiyle birlikte, Karadeniz’deki sıcak çatışmaların uluslararası ticari deniz taşımacılığı ve seyrüsefer güvenliği üzerindeki tehdidi bir kez daha kanıtlanmış oldu.