Karadeniz bu lezzetin peşine düştü: Tanesi 13 liradan satılıyor

LEZZETİN SIRRI DOĞAL ÜRETİM

Bafra'nın Altınkaya ve Derbent barajlarının sağladığı verimli topraklara sahip olduğuna dikkat çeken Tosuner, mısırın kalitesini belirleyen en önemli unsurun doğal üretim yöntemi olduğunu söyledi.

Tosuner, üreticilerin kimyasal gübre yerine hayvan gübresi kullandığını belirterek, "Süt mısırımızın lezzeti ve kalitesi tamamen doğal üretimden geliyor. Fenni gübre kullanılmadan yetiştirilen ürünler hem daha kaliteli hem de daha lezzetli oluyor" ifadelerini kullandı.