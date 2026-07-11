Hasat sezonunun açılışı, Çetinkaya Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Programa Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile çok sayıda üretici katıldı. Tarlalarda yoğun mesaiye başlayan çiftçiler, hasadın ardından aynı arazileri yeniden ekerek üretimi aralık ayına kadar sürdüreceklerini ifade etti
Karadeniz bu lezzetin peşine düştü: Tanesi 13 liradan satılıyor
Samsun'un Bafra Ovası'nda doğal üretim yöntemleriyle yetiştirilen süt mısırında hasat sezonu başladı. Kimyasal gübre kullanılmadan, tamamen hayvan gübresiyle üretilen mısırlar, lezzetiyle dikkat çekerken, tane fiyatı 13 lira.Kaynak: Diğer
5 BİN DÖNÜMDE ÜRETİM YAPILIYOR
Bafra Ovası'nda yaklaşık 5 bin dönümlük alanda süt mısırı üretildiğini söyleyen Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ürünün ekimden yaklaşık üç ay sonra hasat olgunluğuna ulaştığını belirtti. Verimli toprak yapısı sayesinde bölgenin kaliteli mısır üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tosuner, üretimin her yıl yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.
LEZZETİN SIRRI DOĞAL ÜRETİM
Bafra'nın Altınkaya ve Derbent barajlarının sağladığı verimli topraklara sahip olduğuna dikkat çeken Tosuner, mısırın kalitesini belirleyen en önemli unsurun doğal üretim yöntemi olduğunu söyledi.
Tosuner, üreticilerin kimyasal gübre yerine hayvan gübresi kullandığını belirterek, "Süt mısırımızın lezzeti ve kalitesi tamamen doğal üretimden geliyor. Fenni gübre kullanılmadan yetiştirilen ürünler hem daha kaliteli hem de daha lezzetli oluyor" ifadelerini kullandı.
KARADENİZ'İN BİRÇOK İLİNE GÖNDERİLİYOR
Bafra'da hasadı yapılan süt mısırları yalnızca ilçe pazarlarında değil, Karadeniz Bölgesi'nin birçok noktasına da sevk ediliyor.
Özellikle Trabzon, Rize ve Hopa'nın en fazla ürün gönderilen merkezler arasında yer aldığı belirtildi.
"ÜRETİM ARALIK AYINA KADAR SÜRECEK"
Bölgede mısır üretimi yapan çiftçilerden İbrahim Dağdaş da hasadın başlamasıyla birlikte ürünlerini Karadeniz'in farklı illerine gönderdiklerini söyledi.
Dağdaş, "Şu anda mısırın tanesini 13 liradan satıyoruz. Hasat tamamlanan tarlaları yeniden ekiyoruz. Böylece üretimimiz aralık ayına kadar kesintisiz devam ediyor. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.