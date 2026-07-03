Geleceğin dünyası, küresel iklim krizi ve kıtlıkla can çekişmektedir. Eski bir NASA pilotu olan Cooper, mısır tarlaları arasında çiftçilik yaparak çocuklarına bir gelecek sunmaya çalışır. Ancak insanlığın kaderi, Dünya'dan silinmek üzereyken kesişir. NASA’nın gizli bir üssünü keşfeden Cooper, insanlığın kurtuluşu için hazırlanan son ve en tehlikeli görevin lideri olmak zorunda kalır: Yeni bir yaşanabilir gezegen bulmak.
Karadeliklerin ötesinde bir sinema devrimi: Yıldızlararası yeniden mercek altında
Christopher Nolan’ın başyapıtı Yıldızlararası, sadece bir uzay yolculuğunu değil; insanlığın hayatta kalma dürtüsünü, sevginin fizik kurallarını aşan gücünü ve zamanın acımasız göreliliğini gözler önüne seriyor.Züleyha Öncü
Görevin kalbinde, Satürn yakınlarında aniden beliren gizemli bir solucan deliği yer alır. Cooper ve bilim insanlarından oluşan ekibi, başka bir galaksiye geçerek üç potansiyel gezegeni incelemek üzere yola çıkar. Ancak uzayın derinliklerinde onları bekleyen tek tehlike bilinmezlik değildir; "zaman" en büyük düşmana dönüşür. Dev kara delik Gargantua’nın yerçekimi yüzünden, okyanus gezegeninde geçirilen her bir saat, Dünya'da yedi yıla bedeldir. Cooper, uzayda geçen dakikaların ardından Dünya'daki çocuklarının yaşlandığını izlerken, sinema tarihinin en dramatik ve duygusal sahneleri yaşanır.
Yıldızlararası, teorik fizikçi Kip Thorne’un kuantum mekaniği ve görelilik teorilerine dayanarak kurguladığı bilimsel altyapısıyla öne çıkıyor. Görsel efektleri ve Hans Zimmer’ın akıllara kazınan büyüleyici müzikleriyle film; solucan deliklerini, beş boyutlu gerçeklikleri ve zaman bükülmelerini izleyiciye adeta yaşatıyor.
Nolan, sert bir bilimkurgu tabanının üzerine muazzam bir baba-kız dramı inşa ediyor. Cooper ve kızı Murph arasındaki bağ, sevginin boyutlar ve zaman üstü bir enerji olduğunu kanıtlıyor.
Yıldızlararası, sinemaseverleri evrenin derinliklerinde büyüleyici bir keşfe çıkarırken, insanın evrendeki yerini ve feda edebileceklerinin sınırını sorgulatan zamansız bir başyapıt.