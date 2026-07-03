Karadeliklerin ötesinde bir sinema devrimi: Yıldızlararası yeniden mercek altında

Görevin kalbinde, Satürn yakınlarında aniden beliren gizemli bir solucan deliği yer alır. Cooper ve bilim insanlarından oluşan ekibi, başka bir galaksiye geçerek üç potansiyel gezegeni incelemek üzere yola çıkar. Ancak uzayın derinliklerinde onları bekleyen tek tehlike bilinmezlik değildir; "zaman" en büyük düşmana dönüşür. Dev kara delik Gargantua’nın yerçekimi yüzünden, okyanus gezegeninde geçirilen her bir saat, Dünya'da yedi yıla bedeldir. Cooper, uzayda geçen dakikaların ardından Dünya'daki çocuklarının yaşlandığını izlerken, sinema tarihinin en dramatik ve duygusal sahneleri yaşanır.