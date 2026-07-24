Karabük'ün Safranbolu ilçesine özgü yerel ürünlerden maniye domatesinde hasat dönemi başladı. Ata tohumundan yetiştirilen ve ince kabuğu ile kendine özgü aromasıyla dikkat çeken domates, üreticilerin yüzünü güldürüyor.
Karabük'te hasat başladı: Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor
Safranbolu'da yılın en özel hasatlarından biri başladı. Kendine özgü aromasıyla dikkat çeken bu yerel ürün, hem üreticilerin hem de tüketicilerin yoğun ilgisini görüyor.Kaynak: AA
ATA TOHUMU İLE YETİŞTİRİLİYOR
Safranbolulu üreticiler tarafından ata tohumu kullanılarak yetiştirilen maniye domatesi, ince kabuğu, hoş kokusu ve mayhoş tadıyla öne çıkıyor. Dekar başına yaklaşık 2 ton verim alınan ürün, pazarlarda kilogramı 100 liradan alıcı buluyor.
KİMYASAL KULLANILMADAN ÜRETİLİYOR
Konarı köyünde 8 dönümlük arazide üretim yapan çiftçi Saffet Doğruyol, maniye domatesinin Safranbolu'ya özgü yerel bir çeşit olduğunu belirterek üretimde kimyasal kullanmadıklarını söyledi.
Doğruyol, "Organik ve iyi tarım yaptığımız için kimyasalsız üretim yapıyoruz. Artan taleple birlikte üretim alanımızı da büyüttük. Domateslerimizi halk pazarlarında, internet üzerinden ve bahçemize gelen ziyaretçilere satıyoruz." dedi.
300 GRAMDAN 1,5 KİLOYA KADAR ÇIKABİLİYOR
Üretici Doğruyol, bakım ve iklim şartlarına bağlı olarak maniye domateslerinin ağırlığının 300 gram ile 1,5 kilogram arasında değişebildiğini ifade etti.
Kendine özgü lezzetiyle öne çıkan maniye domatesi, hem yerel pazarlarda hem de internet üzerinden tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.