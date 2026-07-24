Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Karabük'te hasat başladı: Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor

Karabük'te hasat başladı: Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor

Safranbolu'da yılın en özel hasatlarından biri başladı. Kendine özgü aromasıyla dikkat çeken bu yerel ürün, hem üreticilerin hem de tüketicilerin yoğun ilgisini görüyor.

Kaynak: AA
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Karabük'te hasat başladı: Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor - Resim: 1

Karabük'ün Safranbolu ilçesine özgü yerel ürünlerden maniye domatesinde hasat dönemi başladı. Ata tohumundan yetiştirilen ve ince kabuğu ile kendine özgü aromasıyla dikkat çeken domates, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

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Karabük'te hasat başladı: Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor - Resim: 2

ATA TOHUMU İLE YETİŞTİRİLİYOR

Safranbolulu üreticiler tarafından ata tohumu kullanılarak yetiştirilen maniye domatesi, ince kabuğu, hoş kokusu ve mayhoş tadıyla öne çıkıyor. Dekar başına yaklaşık 2 ton verim alınan ürün, pazarlarda kilogramı 100 liradan alıcı buluyor.

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Karabük'te hasat başladı: Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor - Resim: 3

KİMYASAL KULLANILMADAN ÜRETİLİYOR

Konarı köyünde 8 dönümlük arazide üretim yapan çiftçi Saffet Doğruyol, maniye domatesinin Safranbolu'ya özgü yerel bir çeşit olduğunu belirterek üretimde kimyasal kullanmadıklarını söyledi.

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Karabük'te hasat başladı: Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor - Resim: 4

Doğruyol, "Organik ve iyi tarım yaptığımız için kimyasalsız üretim yapıyoruz. Artan taleple birlikte üretim alanımızı da büyüttük. Domateslerimizi halk pazarlarında, internet üzerinden ve bahçemize gelen ziyaretçilere satıyoruz." dedi.

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Karabük'te hasat başladı: Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor - Resim: 5

300 GRAMDAN 1,5 KİLOYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Üretici Doğruyol, bakım ve iklim şartlarına bağlı olarak maniye domateslerinin ağırlığının 300 gram ile 1,5 kilogram arasında değişebildiğini ifade etti.

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Karabük'te hasat başladı: Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor - Resim: 6

Kendine özgü lezzetiyle öne çıkan maniye domatesi, hem yerel pazarlarda hem de internet üzerinden tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

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