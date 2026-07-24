Karabük'te hasat başladı: Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor

Doğruyol, "Organik ve iyi tarım yaptığımız için kimyasalsız üretim yapıyoruz. Artan taleple birlikte üretim alanımızı da büyüttük. Domateslerimizi halk pazarlarında, internet üzerinden ve bahçemize gelen ziyaretçilere satıyoruz." dedi.