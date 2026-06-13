Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, yabancı istihbarat servislerinin deniz canlılarını kullanarak ülkenin kıyı bölgeleri ile ilgili hassas bilgiler topladığını öne sürdü.
Kaplumbağaya sensör yerleştirip ajan yaptılar: Bulana 3 milyon ödül verilecek
Yabancı kuruluşların deniz canlıları üzerinden casusluk faaliyeti yürüttüğünü öne süren Çin, elde edilen verilerle su altı haritalarının çıkarıldığını belirterek balıkçılara uyarıda bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden bu sabah gerçekleştirilen açıklamada, bazı yabancı kuruluşların deniz kaplumbağaları ve balıklara sensörler yerleştirdiği ifade edildi.
'DERİN MAVİNİN ALTINDA AKINTILAR YÜKSELİYOR'
Söz konusu faaliyetlerin ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu savunan yetkililer, "Derin mavinin altında akıntılar yükseliyor." ifadelerini kullandı.
'CASUS KAPLUMBAĞALAR VE CASUS BALIKLAR'
Çin karasularında bazı büyük deniz canlılarının üzerlerine yerleştirilmiş sensörlerle tespit edildiğine vurgu yapılan açıklamada, bu hayvanların belirli bölgelerde yüzerek su sıcaklığı, tuzluluk oranı ve okyanus akıntıları gibi çevresel verileri topladığı belirtildi.
Elde edilen bilgilerin uydu bağlantısıyla yurt dışına gönderildiğini iddia eden Bakanlık, cihazların hangi ülke ya da istihbarat servisine ait olduğuna dair bilgi paylaşmadı.
"SU ALTI HARİTALARI" OLUŞTURULUYOR İDDİASI
Yabancı kuruluşların sadece deniz canlılarını değil, farklı teknolojik yöntemleri de kullandığını öne süren Çinli yetkililer, güneş enerjisiyle çalışan otonom dalga araçlarının, yüksek hassasiyetli sensörlerle donatılmış şamandıraların ve yük gemilerine yerleştirilen takip sistemlerinin de devrede olduğunu belirtti. Bu araçların limanlardaki hareketliliği gerçek zamanlı olarak takip edebildiğini vurgulayan yetkililer, "Elde edilen veriler su altı haritaları oluşturmak için kullanılıyor." dedi.
Bakanlığa göre bu haritalar, Çin'in kıyı savunmasındaki olası zayıf noktaların belirlenmesine yardımcı olarak ülkenin ulusal güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor.
BALIKÇILARA ÇAĞRI YAPILDI
Yurt dışından gelen ekipmanların dikkatle incelenmesi gerektiğinin altını çizen Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, denizde şüpheli görünen şamandıra veya cihazlarla karşılaşan balıkçıların durumu derhal yetkililere bildirmesini istedi.
Öte yandan Çin yönetimi, geçen yıl devlet çalışanlarını yabancı ajanların kullandığı "bal tuzağı" yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Bu ay ise ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan "Beş Göz" istihbarat ittifakı, Çinli ajanların internet üzerinden iş ilanları ve işe alım uzmanı kimliğiyle hassas bilgilere ulaşmaya çalıştığını ileri sürmüştü.
Çin hükümeti, kıyı savunma sistemlerindeki zayıf noktaları tespit etmek için denizcilere yönelik büyük bir teşvik programı başlattı. Kıyı şeridinde veya açık denizde şüpheli şamandıralar, yabancı menşeili cihazlar ya da üzerinde elektronik ekipman bulunan deniz canlıları keşfeden ve bunları güvenlik güçlerine bildiren balıkçılara 500.000 yuan (yaklaşık 3 milyon TL) tutarında nakit ödül verileceği açıklandı. Yurt dışından ithal edilen denizcilik ekipmanlarının da bundan böyle çok daha sıkı güvenlik kontrollerinden geçirileceği de aktarıldı.