Kaplumbağaya sensör yerleştirip ajan yaptılar: Bulana 3 milyon ödül verilecek

'CASUS KAPLUMBAĞALAR VE CASUS BALIKLAR'

Çin karasularında bazı büyük deniz canlılarının üzerlerine yerleştirilmiş sensörlerle tespit edildiğine vurgu yapılan açıklamada, bu hayvanların belirli bölgelerde yüzerek su sıcaklığı, tuzluluk oranı ve okyanus akıntıları gibi çevresel verileri topladığı belirtildi.

Elde edilen bilgilerin uydu bağlantısıyla yurt dışına gönderildiğini iddia eden Bakanlık, cihazların hangi ülke ya da istihbarat servisine ait olduğuna dair bilgi paylaşmadı.