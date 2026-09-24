Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kapalıçarşı'da altın fiyatları düştü: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (24 Eylül)

Kapalıçarşı'da altın fiyatları düştü: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (24 Eylül)

Altındaki düşüş trendi sürüyor. Kapalıçarşı'da akşam fiyatları değişti. Gram, çeyrek, yarım ve tam altında düşüş gözlemlendi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları düştü: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (24 Eylül) - Resim: 1

Geçtiğimiz haftalarda 7 bin liranın üzerini gören gram altın, 24 Eylül Perşembe 18.40 itibarıyla Kapalıçarşı'da 6 bin 613 liradan satılıyor.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları düştü: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (24 Eylül) - Resim: 2

İşte 24 Eylül Perşembe Kapalıçarşı'da akşam fiyatları:

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları düştü: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (24 Eylül) - Resim: 3

Gram altın
Alış: 6 bin 608 lira
Satıi: 6 bin 690 lira

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları düştü: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (24 Eylül) - Resim: 4

Çeyrek altın:
Alış: 10 bin 825 lira
Satıi: 10 bin 913 lira

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları düştü: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (24 Eylül) - Resim: 5

Yarım altın:
Alış: 21 bin 654 lira
Satış: 21 bin 823 lira

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları düştü: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (24 Eylül) - Resim: 6

Tam altın:
Alış: 43 bin 177
Satış: 43 bin 524

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları düştü: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (24 Eylül) - Resim: 7

14 ayar altın:
Alış: 3 bin 627 lira
Satış: 4 bin 838 lira

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları düştü: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (24 Eylül) - Resim: 8

22 ayar altın:
Alış: 6 bin 40 lira
Satış: 6 bin 252 lira

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları düştü: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (24 Eylül) - Resim: 9
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları düştü: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (24 Eylül) - Resim: 10
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları düştü: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (24 Eylül) - Resim: 11
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