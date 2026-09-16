Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (16 Eylül)

ÇEYREK VE YARIM ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM ETTİ

Yatırım yapan kişilerin en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer alan çeyrek altın, güne 11 bin 56 TL satış fiyatı ve gün içi en yüksek 11 bin 106 TL testi ile başlamıştı.