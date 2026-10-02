İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasasında altın fiyatları gün içi dalgalanmasını sürdürüyor.
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma)
Kapalıçarşı'da altın piyasası 2 Ekim 2026 itibarıyla hareketli saatler yaşıyor. Gün içerisinde en düşük ve en yüksek seviyeleri test eden gram altın, çeyrek altın ve diğer ziynet altınlarında son alış, satış ve kapanış rakamları netleşti. İştepiyasadan güncel veriler...Seçil Kılıç
Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği piyasada gram altından gremse altına kadar tüm kalemsel veriler anlık olarak şekillendi.
Gün içerisinde kaydedilen en düşük ve en yüksek seviyeler ile piyasadaki son alış-satış rakamları yatırımcılar için kritik seviyelere işaret ediyor.
Saat 15.30'da açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerinin altında gelmesinin ardından altın cephesinde sert yükselişler yaşandı. Gram altın fiyatı yarım saatte yüzde 1,30'u aşan bir yükseliş gösterdi.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gün içerisinde en düşük 6.582,70 TL, en yüksek 6.718,94 TL seviyelerini gördü.
Kapanışını 6.650,39 TL seviyesinden gerçekleştiren gram altın, piyasada 6.580,83 TL alış ve 6.657,51 TL satış fiyatından işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN AKŞAM NE KADAR?
Gün içinde en düşük 5,00 TL, en yüksek 10.951,00 TL seviyelerini test etti.
Kapanış fiyatı 10.839,00 TL olan çeyrek altın, 10.774,00 TL alış ve 10.844,00 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.
HAS ALTIN KAÇ TL OLDU?
Gün içerisinde en düşük 6.562,59 TL ve en yüksek 6.698,27 TL seviyelerini kaydetti.
Kapanışını 6.630,50 TL seviyesinden yapan has altın, 6.613,86 TL alış ve 6.637,55 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Ziynet altın grubunda gün içinde kaydedilen en düşük, en yüksek ve kapanış verileri ise şu şekilde tablolara yansıdı:
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gün içinde en düşük 10,00 TL ve en yüksek 21.895,00 TL seviyelerini gördü.
Kapanışını 21.672,00 TL seviyesinde tamamlayan yarım altın, 21.561,00 TL alış ve 21.695,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
TAM ALTIN AKŞAM SAATLERİNDE NE KADAR?
Gün içerisinde en düşük 20,00 TL ve en yüksek 43.663,00 TL seviyelerini kaydetti.
Kapanış fiyatı 43.218,00 TL olan tam altın, 42.990,00 TL alış ve 43.264,00 TL satış seviyesinde seyrediyor.
GREMSE ALTIN KAÇ TL OLDU?
Gün içerisinde en düşük 50,00 TL, en yüksek 108.638,00 TL seviyelerini gördü.
Kapanışını 107.530,00 TL seviyesinden yapan gremse altın, serbest piyasada 106.682,00 TL alış ve 107.646,00 TL satış fiyatından karşılık buluyor.
UYARI
Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.