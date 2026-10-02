Yeniçağ Gazetesi
02 Ekim 2026 Cuma
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma)

Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma)

Kapalıçarşı'da altın piyasası 2 Ekim 2026 itibarıyla hareketli saatler yaşıyor. Gün içerisinde en düşük ve en yüksek seviyeleri test eden gram altın, çeyrek altın ve diğer ziynet altınlarında son alış, satış ve kapanış rakamları netleşti. İştepiyasadan güncel veriler...

Seçil Kılıç Seçil Kılıç
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 1

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasasında altın fiyatları gün içi dalgalanmasını sürdürüyor.

1 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 2

Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği piyasada gram altından gremse altına kadar tüm kalemsel veriler anlık olarak şekillendi.

2 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 3

Gün içerisinde kaydedilen en düşük ve en yüksek seviyeler ile piyasadaki son alış-satış rakamları yatırımcılar için kritik seviyelere işaret ediyor.

3 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 4

Saat 15.30'da açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerinin altında gelmesinin ardından altın cephesinde sert yükselişler yaşandı. Gram altın fiyatı yarım saatte yüzde 1,30'u aşan bir yükseliş gösterdi.

4 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 5

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gün içerisinde en düşük 6.582,70 TL, en yüksek 6.718,94 TL seviyelerini gördü.

5 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 6

Kapanışını 6.650,39 TL seviyesinden gerçekleştiren gram altın, piyasada 6.580,83 TL alış ve 6.657,51 TL satış fiyatından işlem görüyor.

6 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 7

ÇEYREK ALTIN AKŞAM NE KADAR?

Gün içinde en düşük 5,00 TL, en yüksek 10.951,00 TL seviyelerini test etti.

7 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 8

Kapanış fiyatı 10.839,00 TL olan çeyrek altın, 10.774,00 TL alış ve 10.844,00 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

8 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 9

HAS ALTIN KAÇ TL OLDU?

Gün içerisinde en düşük 6.562,59 TL ve en yüksek 6.698,27 TL seviyelerini kaydetti.

9 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 10

Kapanışını 6.630,50 TL seviyesinden yapan has altın, 6.613,86 TL alış ve 6.637,55 TL satış fiyatından işlem görüyor.

10 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 11

Ziynet altın grubunda gün içinde kaydedilen en düşük, en yüksek ve kapanış verileri ise şu şekilde tablolara yansıdı:

11 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 12

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gün içinde en düşük 10,00 TL ve en yüksek 21.895,00 TL seviyelerini gördü.

12 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 13

Kapanışını 21.672,00 TL seviyesinde tamamlayan yarım altın, 21.561,00 TL alış ve 21.695,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

13 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 14

TAM ALTIN AKŞAM SAATLERİNDE NE KADAR?

Gün içerisinde en düşük 20,00 TL ve en yüksek 43.663,00 TL seviyelerini kaydetti.

14 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 15

Kapanış fiyatı 43.218,00 TL olan tam altın, 42.990,00 TL alış ve 43.264,00 TL satış seviyesinde seyrediyor.

15 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 16

GREMSE ALTIN KAÇ TL OLDU?

Gün içerisinde en düşük 50,00 TL, en yüksek 108.638,00 TL seviyelerini gördü.

16 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 17

Kapanışını 107.530,00 TL seviyesinden yapan gremse altın, serbest piyasada 106.682,00 TL alış ve 107.646,00 TL satış fiyatından karşılık buluyor.

17 18
Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim Cuma) - Resim: 18

UYARI

Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

18 18
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro