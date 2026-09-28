Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül)

GRAM ALTIN AKŞAM NE KADAR?

Gram altın alışta 6.511,29 TL, satışta ise 6.586,35 TL seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde yüzde 2,37 (159,85 TL) değer kaybeden gram altın, gün içinde en düşük 6.540,49 TL, en yüksek ise 6.749,61 TL seviyelerini gördü. Kapanış fiyatı ise 6.746,20 TL oldu.