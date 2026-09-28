Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül)

Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül)

Kapalıçarşı'da altın piyasası haftanın ilk işlem gününde sert satışlarla hareketlendi. Gram altın gün içerisinde 6.749,61 TL seviyelerine kadar yükseldikten sonra düşüşe geçerek 6.586,35 TL'ye geriledi. Piyasada altın türlerinin tamamında değer kaybı yaşandı.

Seçil Kılıç Seçil Kılıç
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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül) - Resim: 1

Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatlarında gün içi hareketlilik devam ediyor. Alınan verilere göre altın fiyatları genel olarak yüzde 2,37 civarında değer kaybetti.

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül) - Resim: 2

İşte Kapalıçarşı'daki güncel alış, satış, gün içi en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları:

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül) - Resim: 3

GRAM ALTIN AKŞAM NE KADAR?

Gram altın alışta 6.511,29 TL, satışta ise 6.586,35 TL seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde yüzde 2,37 (159,85 TL) değer kaybeden gram altın, gün içinde en düşük 6.540,49 TL, en yüksek ise 6.749,61 TL seviyelerini gördü. Kapanış fiyatı ise 6.746,20 TL oldu.

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül) - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Çeyrek altın saat 17.00 itibarıyla alışta 10.667,00 TL, satışta 10.746,00 TL seviyesinde.

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül) - Resim: 5

Gün içinde yüzde 2,36 (260,00 TL) gerileyen çeyrek altın, günün en yüksek seviyesinde 11.012,00 TL noktasına ulaşırken kapanışını 11.006,00 TL seviyesinden gerçekleştirdi.

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül) - Resim: 6

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın alışta 21.333,00 TL, satışta ise 21.485,00 TL fiyattan alıcı buluyor. Gün içinde 521,00 TL (yüzde 2,37) değer kaybeden yarım altın, gün içerisinde en yüksek 22.017,00 TL seviyesini gördü ve 22.006,00 TL fiyatla kapandı.

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül) - Resim: 7

TAM ALTIN AKŞAM KAÇ TL OLDU?

Tam altın piyasada alışta 42.536,00 TL, satışta 42.844,00 TL seviyelerinden işlem görüyor.

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül) - Resim: 8

Günlük azalışı 1.040,00 TL (yüzde 2,37) bulan tam altın, gün içerisinde en yüksek 43.906,00 TL seviyesine kadar tırmanmıştı. Kapanış fiyatı ise 43.884,00 TL olarak kayıtlara geçti.

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül) - Resim: 9

GREMSE ALTIN KAÇ TL?

Gremse altın satış fiyatı 106.602,00 TL seviyesine gerilerken alış fiyatı 105.555,00 TL oldu.

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül) - Resim: 10

Gün içerisinde 2.586,00 TL (yüzde 2,37) düşen gremse altın, günün en yüksek seviyesinde 109.243,00 TL noktasını gördü.

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül) - Resim: 11

Kapanış seviyesi ise 109.188,00 TL oldu.

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül) - Resim: 12

HAS ALTIN NE KADAR?

Has altın satış fiyatı 6.573,33 TL, alış fiyatı ise 6.544,15 TL seviyesinde seyrediyor. Gün içerisinde en düşük 6.527,44 TL, en yüksek 6.736,14 TL seviyelerini gören has altın, günü 6.732,73 TL seviyesinden kapattı.

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül) - Resim: 13

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Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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